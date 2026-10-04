Rolls-Royce Phantom Hummingbird: lujo y artesanía con conchas de mar

Concebido como homenaje privado a la esposa de un cliente saudí

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Rolls-Royce Motor Cars ha creado el Phantom Hummingbird, concebido como homenaje privado a la esposa de un cliente saudí. El colibrí se convierte en la inspiración de una creación exclusiva centrada en la belleza natural.

La gran novedad está en el habitáculo: por primera vez, Rolls-Royce utiliza marquetería de concha de abalón en un automóvil. Este material destaca por su iridiscencia azul verdosa, que cambia con la luz, y se combina con nácar para representar el plumaje del ave. Un colibrí pintado a mano completa la decoración exterior.

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Las mesas de picnic incorporan sendas representaciones del pájaro. Cada una está formada por 53 piezas individuales de concha de abalón y nácar, de las que 18 corresponden a las alas. Entre los asientos traseros, el panel tipo cascada añade un motivo botánico compuesto por 84 piezas.

Nueve meses de trabajo artesanal

Desarrollar la marquetería exigió más de nueve meses y obligó a los especialistas del Bespoke Collective a perfeccionar técnicas para manipular un material especialmente fino y frágil. Diseñadores, ingenieros y artesanos estudiaron cómo cortarlo, acabarlo y colocarlo.

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Fueron necesarias seis iteraciones hasta encontrar un método adecuado. Finalmente, la concha y el nácar se reducen primero de grosor para poder colocarlos antes de aplicar el lacado. Así se busca mantener la belleza y la durabilidad.

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Cada fragmento se corta con láser 0,06 milímetros por encima de su medida definitiva para compensar el quemado. Después, cada pieza se lima a mano hasta conseguir su forma exacta. Los bordes se ajustan individualmente para evitar uniones visibles, especialmente en las alas.

Cada mesa de picnic y el panel de la cascada necesitan ocho horas adicionales después del corte y ajuste. En total, los tres paneles suman 45 horas de trabajo artesanal.

Un interior inspirado en la naturaleza

La paleta de la cabina se ha elegido para acompañar la marquetería. La chapa de raíz fresno sirve de fondo en los tres paneles, mientras el abedul plateado forma los motivos de las mesas de picnic. El material procede de un único tronco seleccionado para que su veta encaje con la composición.

Los asientos están tapizados en cuero crema claro, combinado con detalles en mocasín y marrón claro. El conjunto se completa con alfombras de concha marina y un techo estrellado.

En el exterior, el concepto continúa mediante una combinación de dos tonos. La zona inferior adopta el acabado Wildberry y la superior se presenta en White Sands. Una línea decorativa White Sands, aplicada a mano, separa ambas superficies y recorre la carrocería.

Sobre esa línea aparece otro colibrí en pleno vuelo, diseñado para acompañar visualmente la longitud del vehículo. El resultado convierte carrocería y habitáculo en una misma composición, donde colores, materiales y referencias naturales siguen un lenguaje común.

Rolls-Royce explica que la naturaleza es una fuente habitual de inspiración para sus encargos personalizados. En este caso, el colibrí permitió explorar por primera vez la concha de abalón dentro de su marquetería y trasladar sus reflejos cambiantes a una pieza única.

El Phantom Hummingbird representa una interpretación artesanal del lujo, desarrollada para un cliente y su homenaje personal. Materiales naturales y trabajo manual convierten cada superficie en parte de una misma historia.