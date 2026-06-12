Los primeros vehículos ya están en el Puerto de Barcelona, marcando el arranque visible de la marca china en el mercado español

GWM desembarca en España y acelera su ofensiva europea

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El desembarco de los primeros 500 vehículos de GWM en el Puerto de Barcelona marca el inicio real de la aventura española del fabricante chino. Las unidades, procedentes del puerto de Lianyungang, han llegado a bordo del buque especializado Anji Flourishment y han sido descargadas en las instalaciones de Setram, una de las terminales dedicadas al tráfico de automóviles del enclave catalán. La escena, con decenas de vehículos recién llegados alineados frente al mar, simboliza el primer paso físico de la marca en su despliegue comercial en España.

La elección de Barcelona no es casual. El puerto se ha consolidado como una de las grandes puertas de entrada de vehículos al sur de Europa, gracias a su conectividad marítima, su oferta intermodal y su capacidad para gestionar operaciones de gran volumen. Para GWM, representa un punto de apoyo estratégico para preparar y distribuir sus modelos antes de su llegada a la red comercial española. En Setram, los vehículos recibirán los últimos ajustes y controles previos a su distribución, un proceso clave para garantizar que cada unidad salga lista para su entrega.

El GWM ORA 5 lidera la ofensiva de la marca en España

Entre los 500 vehículos desembarcados destaca el GWM ORA 5, un SUV compacto desarrollado específicamente para el mercado europeo. Será uno de los primeros modelos que la marca comercializará en España y llegará con una oferta multienergía que incluirá versiones de combustión interna, híbridas autorrecargables y 100% eléctricas. Esta estrategia refleja la apuesta de GWM por cubrir distintos perfiles de usuario, desde quienes buscan eficiencia urbana hasta quienes necesitan un vehículo familiar o de uso profesional.

El ORA 5 es solo el comienzo. A lo largo del año, GWM ampliará su gama con modelos ICE, HEV, PHEV y BEV, además de SUV de diferentes tamaños, pick-ups y vehículos con orientación todoterreno. La marca quiere aterrizar en España con una propuesta amplia y versátil, capaz de competir en varios segmentos y de ofrecer soluciones adaptadas a distintos estilos de vida. Su catálogo incluirá también modelos equipados con avanzados sistemas de tracción total y tecnologías específicas para conducción off-road, reforzando su posicionamiento como fabricante global con una oferta multienergía.