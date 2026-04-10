España se integrará como mercado estratégico dentro del crecimiento europeo del fabricante

El objetivo es alcanzar 50 puntos de venta antes de finalizar 2026

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El fabricante chino iniciará su actividad comercial en junio con red propia de concesionarios, una gama electrificada y una ambición clara: consolidarse como actor relevante en la transición hacia una movilidad eficiente, conectada y sostenible en el mercado español.

El grupo automovilístico GWM (Go With More), fundado en 1990 y con sede en Baoding, China, ha anunciado oficialmente el inicio de sus operaciones en España mediante la creación de una filial propia. La comercialización de vehículos comenzará en junio de 2026 y supone un paso clave dentro de su estrategia de expansión europea, orientada a reforzar su presencia internacional y consolidar su posicionamiento como proveedor global de soluciones de movilidad avanzadas.

La compañía, uno de los principales fabricantes independientes de China y líder nacional en producción de SUV y pick-up, alcanzó en 2025 unas ventas globales de 1,32 millones de unidades. Más de 500.000 de ellas se comercializaron fuera de su mercado doméstico, reflejando un crecimiento sostenido y una expansión internacional que ya abarca más de 60 mercados en Europa, Latinoamérica, Oriente Medio, África y Oceanía.

España se integrará como mercado estratégico dentro del crecimiento europeo del fabricante, que prevé desplegar inicialmente su red comercial en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. El objetivo es alcanzar 50 puntos de venta antes de finalizar 2026, respaldados por formación técnica certificada, servicio postventa integral y un sistema logístico propio para garantizar rapidez y disponibilidad en el suministro de recambios.

Los vehículos que llegarán al mercado español combinarán eficiencia energética, conectividad inteligente y diseño contemporáneo, respaldados por garantías comerciales de hasta siete años o 150.000 kilómetros. La propuesta tecnológica se apoya en plataformas modulares adaptadas a distintos tipos de vehículos, desde SUV urbanos hasta todoterrenos de chasis de largueros orientados a un uso off-road exigente.

Tecnología híbrida y conectividad

Entre las innovaciones destacan los sistemas híbridos Hi4 y Hi4-T, que combinan motores eléctricos en ambos ejes con propulsores térmicos turboalimentados, ofreciendo tracción total inteligente y múltiples modos de conducción. Estos sistemas permiten alcanzar autonomías eléctricas cercanas a los 100 kilómetros, pendientes de homologación WLTP, y se complementan con transmisiones híbridas dedicadas capaces de optimizar automáticamente eficiencia y rendimiento.

La digitalización también será protagonista gracias a Coffee OS 3.0, una plataforma de cabina inteligente basada en inteligencia artificial que integra servicios conectados, reconocimiento de voz avanzado y actualizaciones remotas OTA. Este ecosistema tecnológico permite personalizar la experiencia a bordo y anticipa futuras funciones de conducción avanzada apoyadas en los sistemas Coffee Pilot y Coffee Pilot Ultra.

Con una integración vertical que abarca desde el desarrollo de baterías hasta la fabricación de motores y transmisiones, el grupo busca diferenciarse mediante un control completo de la cadena de valor. España se convierte así en un mercado clave para reforzar su estrategia europea, respaldada por centros de diseño e ingeniería en Alemania y una estructura regional establecida en Países Bajos.

Con este movimiento, GWM reafirma su aspiración de liderar una movilidad inteligente, conectada y progresivamente neutra en carbono.