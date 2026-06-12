Cupra acerca a todos los bolsillos el SUV que protagoniza su expansión eléctrica en 2026

Coches y Motos 12 JUN 2026 - 11:37h.

El Cupra eléctrico que estaban esperando los urbanitas

El modelo de Cupra que, para muchos, es el más bonito está en peligro

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La ofensiva eléctrica de Cupra sigue ganando fuerza. Uno de los modelos llamados a protagonizar un papel clave en esta estrategia es el nuevo Cupra Raval, un vehículo compacto que combina diseño, tecnología y deportividad. Además, la marca española quiere hacerlo más accesible que nunca. De hecho, ya ha anunciado una futura versión de acceso que arrancará en torno a los 26.000 euros, una cifra muy competitiva para un eléctrico de su categoría.

Este modelo se sitúa como el hermano pequeño del Cupra Born, aunque con una personalidad propia muy marcada. Mide 4,046 metros de largo, 1,784 metros de ancho y cuenta con una generosa batalla de 2,599 metros. Gracias a estas dimensiones ofrece un habitáculo amplio y un maletero de 441 litros, una cifra destacada dentro del segmento de los utilitarios eléctricos.

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Cupra ya tiene su urbano eléctrico

El Raval tendrá que enfrentarse a rivales cada vez más fuertes. Entre ellos destacan el Renault 5 E-Tech, el MINI Cooper E o el futuro Nissan Micra eléctrico. Sin embargo, Cupra apuesta por una imagen más deportiva y emocional. Sus líneas afiladas, los detalles específicos de diseño y una estética muy agresiva buscan diferenciarlo de las alternativas más convencionales.

La gama arranca con una interesante versión equipada con un motor eléctrico de 210 CV y 290 Nm de par máximo. Está asociada a una batería de 55 kWh que le permite homologar hasta 444 kilómetros de autonomía WLTP. Además, acelera de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos y alcanza una velocidad máxima de 160 km/h, unas prestaciones más que suficientes para el día a día.

Hasta 226 CV de potencia y un equipamiento a la altura

Por encima se sitúa una variante aún más deportiva. En este caso la potencia aumenta hasta los 226 CV, manteniendo los 290 Nm de par máximo. Mejora la aceleración hasta los 6,8 segundos y alcanza los 175 km/h. Esta versión está disponible desde 40.265 euros, mientras que la variante de acceso actual parte de 31.393 euros al contado o 29.938 euros financiados, sin contar ayudas públicas.

Otro de los grandes argumentos del Cupra Raval es su completo equipamiento. Desde el acabado Endurance incluye llantas de 18 pulgadas, pantalla central de 12,9 pulgadas, cámara trasera, climatizador bizona, cargador inalámbrico, acceso sin llave, control de crucero predictivo, asistentes avanzados de conducción y asientos delanteros calefactables. Un nivel tecnológico que muchos modelos superiores no igualan.