El modelo de Cupra que, para muchos, es el más bonito está en peligro

Coches y Motos 27 MAY 2026 - 08:08h.

El Tindaya cuenta con un diseño muy aplaudido

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CUPRA prepara uno de los lanzamientos más importantes de su historia reciente con el futuro Tindaya, un SUV de gran tamaño que apunta a convertirse en el nuevo estandarte tecnológico y de diseño de la firma española. Su silueta deportiva, las proporciones musculosas y una imagen claramente emocional lo sitúan como uno de los modelos más llamativos de la próxima generación de vehículos del grupo.

La compañía quiere reforzar su posicionamiento dentro del segmento premium deportivo, y el Tindaya encaja perfectamente en esa estrategia. Con una longitud cercana a los 4,7 metros, este modelo quedará situado por encima del Formentor y del Terramar, entrando de lleno en una categoría donde el diseño y la tecnología tienen un peso determinante.

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No es ningún secreto que CUPRA ha conseguido diferenciarse dentro del mercado gracias a una propuesta estética mucho más agresiva y atrevida que la de otras marcas generalistas. El Tindaya pretende llevar esa filosofía un paso más allá, aunque el proyecto todavía mantiene varias incógnitas importantes relacionadas con su apartado mecánico.

Una plataforma pensada para múltiples soluciones

El nuevo SUV utilizará la plataforma SSP del Grupo Volkswagen, una arquitectura llamada a convertirse en la gran base técnica de los futuros modelos electrificados del consorcio alemán. Esta estructura permitirá integrar diferentes sistemas de propulsión y mejorar aspectos clave como autonomía, eficiencia y capacidad tecnológica.

La idea inicial situaba al Tindaya como un modelo completamente eléctrico, en línea con la evolución prevista para CUPRA en los próximos años. Sin embargo, la desaceleración del mercado eléctrico en algunos países europeos ha provocado que muchos fabricantes reconsideren parte de sus estrategias a corto y medio plazo.

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Por ese motivo, el proyecto podría acabar adoptando soluciones híbridas enchufables o incluso sistemas de autonomía extendida. Esta tecnología combina un motor eléctrico principal con un pequeño propulsor térmico destinado exclusivamente a generar energía, permitiendo ampliar la autonomía sin depender constantemente de la recarga.

Cabe destacar que esta posibilidad encaja con la tendencia actual del sector, donde numerosas marcas buscan fórmulas más flexibles para adaptarse a distintos mercados. La electrificación total sigue siendo el objetivo final, aunque el ritmo de transición ya no parece tan uniforme como se esperaba hace apenas unos años.

Diseño emocional con una estrategia más prudente

El Tindaya representa a la perfección la imagen que CUPRA quiere proyectar durante la próxima década. Su diseño apuesta por líneas muy marcadas, pasos de rueda anchos y una carrocería con fuerte presencia visual. Todo apunta a que será uno de los modelos más espectaculares jamás desarrollados por la firma española.

Por otro lado, la decisión definitiva sobre sus motores será clave para determinar el alcance comercial del modelo. Un SUV exclusivamente eléctrico reforzaría el carácter innovador de la marca, pero también limitaría sus posibilidades en mercados donde la infraestructura de carga continúa siendo insuficiente.

La introducción de variantes híbridas permitiría ampliar el público potencial y ofrecer una transición más gradual hacia la movilidad eléctrica. Además, este enfoque facilitaría mantener unas prestaciones elevadas sin comprometer demasiado la autonomía en largos desplazamientos.

El CUPRA Tindaya todavía se encuentra en fase de desarrollo, pero ya se perfila como uno de los vehículos más relevantes para el futuro de la compañía. Su diseño parece destinado a convertirse en referencia dentro de la gama, aunque el verdadero desafío estará en encontrar el equilibrio adecuado entre electrificación, rendimiento y viabilidad comercial.