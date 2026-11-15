Skoda Epiq: el eléctrico español desde 18.500 euros

El nuevo SUV eléctrico de Skoda se fabrica en Navarra y ofrece hasta 437 kilómetros de autonomía

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Skoda ha presentado el Epiq en Navarra, la planta donde se fabrica y que marca un hito: es el primer modelo de la firma producido en España. Su llegada refuerza el papel de Volkswagen en la transformación eléctrica del grupo.

Con 4,17 metros de longitud, este SUV urbano busca combinar dimensiones manejables con espacio y versatilidad para viajar. Se suma a los eléctricos Enyaq y Elroq.

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Dos baterías y precios con incentivos

La gama ofrece dos versiones. El Epiq 40 equipa una batería LFP de 38,5 kWh brutos y 37 kWh netos, junto a un motor de 99 kW, equivalentes a 135 CV. Su autonomía homologada alcanza los 324 kilómetros. El Epiq 55 monta una batería de 55 kWh brutos y 52 netos; su motor desarrolla 155 kW, es decir, 211 CV, y permite recorrer hasta 437 kilómetros con una carga.

El precio oficial parte de 29.130 euros, pero las promociones rebajan la factura. El Epiq 40 Urban puede costar 21.500 euros al contado o 18.500 financiado. Este último importe incluye campañas de marca y concesionario, bonificación de Volkswagen Financial Services, 4.500 euros del Plan Auto+ y 1.000 euros por Certificados de Ahorro Energético. La oferta depende de cumplir los requisitos de financiación y ayudas.

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El Epiq 55 Urban cuesta 33.730 euros y puede quedarse en 25.950 euros con ayudas. La gama incluye los acabados Urban, Selection, First Edition y Sportline. Con descuentos, los precios van de 21.500 euros para el Epiq 40 Urban a 32.650 euros para el Epiq 55 Sportline.

El modelo estrena el diseño Modern Solid, de líneas sencillas y aspecto robusto. El frontal Tech-Deck Face sustituye la parrilla tradicional y agrupa sensores y sistemas de asistencia.

La practicidad destaca en un maletero de 475 litros y un compartimento delantero de 25 litros. Dentro hay una pantalla central de 13 pulgadas, cuadro digital y mandos físicos para el climatizador y los asistentes. Entre las soluciones Simply Clever figuran paraguas integrado, rascador de hielo, gancho para bolsas y espacio para guardar los cables. También ofrece carga bidireccional.

Un SUV compacto que responde en carretera

Durante una prueba por Navarra, el Epiq 55 demostró que puede ir más allá de los desplazamientos urbanos. La versión de 211 CV respondió con agilidad en una ruta de unos 100 kilómetros por carreteras secundarias y curvas. El modo B aumenta la retención y recupera energía en las bajadas.

Con conducción dinámica, el consumo registrado fue de 18 kWh cada 100 kilómetros. La variante 55 ofrece mejores prestaciones y autonomía, mientras que la 40 puede bastar para quienes prioricen el precio. La aceleración convence y la dirección es precisa. Aunque supera los 1.500 kilos, transmite agilidad y controla los balanceos.

La suspensión resulta cómoda, si bien las plazas traseras no destacan por el espacio para las piernas. Los modos Eco, Confort, Sport e Individual presentan diferencias discretas, salvo en Sport. La frenada regenerativa se activa con el modo B, cuya retención puede sentirse excesiva en algunas situaciones.

Skoda asegura que el Epiq ya acumula 60.000 pedidos en Europa, por encima de sus previsiones iniciales. La marca aspira a que alcance cifras similares a las del Elroq, uno de los eléctricos más vendidos del continente.

Fabricado en Navarra, el Epiq refuerza el papel industrial de España en la estrategia eléctrica de Skoda.