BMW M 1000 RS: la hiper naked más potente del mundo

BMW Motorrad lleva la tecnología de las superbikes a una naked de 218 CV, 196 kilos y producción limitada a mil unidades en todo el mundo

GWM Haval H7: el SUV familiar chino más aventurero con 435 CV y desde 28.000 euros

Compartir







BMW Motorrad ha presentado la M 1000 RS, una hiper naked que la marca presenta como la más potente del mundo en esta categoría gracias a sus 218 CV, procedentes del motor de la superbike BMW M 1000 RR. La potencia se combina con un peso en vacío DIN de 196 kilos, una relación orientada al máximo rendimiento.

La nueva RS traslada tecnología de competición a una posición de conducción erguida y directa. Sin carenado que oculte sus componentes, apuesta por una imagen oscura, contundente y funcional. Sus proporciones y acabados refuerzan su carácter deportivo.

218 CV y tecnología de competición

BMW fabricará exactamente 1.000 ejemplares en todo el mundo. La llegada a los concesionarios BMW Motorrad está prevista para marzo de 2027. En Alemania tendrá un precio recomendado de 40.000 euros, IVA del 19% incluido.

El motor de la M 1000 RR desarrolla 218 CV. Con 196 kilos, ofrece una elevada relación entre potencia y masa y combina aceleración, control y agilidad.

La base técnica es la BMW M 1000 R con el paquete M Competition, con ajustes deportivos. El sistema de estriberas M procede de la M 1000 RR y el asiento gana 20 milímetros de altura. Esta configuración sitúa al motorista más adelantado y orientado hacia la rueda delantera que en la M 1000 R.

PUEDE INTERESARTE LEPAS L8 Súper Híbrido: así es el nuevo SUV que llega a España

Carbono, titanio y una serie limitada

También incorpora un escape M completo de titanio, para reducir peso. Los alerones M de carbono mate, con inscripción RS, aportan una imagen de competición y cumplen una función aerodinámica. La parte trasera heredada de la M 1000 RR hace visible la conexión con las superbikes de BMW.

PUEDE INTERESARTE Estas campers de Stellantis convierten la carretera en tu casa

La fibra de carbono mate está presente en distintos componentes. Se combina con un depósito de aluminio cepillado, gráficos y un asiento M con aspecto de Alcantara y bordado RS. Estos detalles definen una estética sobria y oscura, sin renunciar a los rasgos propios de la familia M.

La denominación RS tiene un significado especial para BMW Motorrad: corresponde a Rennsport y enlaza el nuevo modelo con su historia en competición. Entre sus precedentes figuran la BMW RS 255 Kompressor, fabricada entre 1935 y 1939, y la posterior BMW RS 54. La marca las presenta como ejemplos de una tradición en la que el desarrollo tecnológico y las carreras han avanzado de la mano.

La M 1000 RS lleva ese legado a una fórmula diferente: una naked que utiliza el corazón de una superbike. No se trata únicamente de una decoración específica. El motor, la posición de conducción, el escape de titanio y los elementos aerodinámicos forman parte de una configuración enfocada al rendimiento. La compañía sostiene que las siglas RS representan una ambición deportiva presente en cada detalle.

Con una producción limitada a 1.000 unidades, la M 1000 RS ocupará un lugar exclusivo en la gama. Sus 218 CV, sus 196 kilos y el uso de titanio y carbono la sitúan en el extremo más radical de las naked de BMW. La llegada en marzo de 2027 permitirá comprobar sobre el asfalto cómo se traduce esta transferencia tecnológica de las carreras a la carretera. Está dirigida a quienes buscan potencia de superbike con una postura más erguida. Planteamiento que combina exclusividad, soluciones derivadas de competición y una arquitectura pensada para carretera.