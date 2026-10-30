LEPAS L8 Súper Híbrido: así es el nuevo SUV que llega a España

Aterriza en España con 279 CV, tecnología avanzada, espacio versátil y una autonomía total superior a 1.040 kilómetros

LEPAS L6 EV y L4 EV: los nuevos SUV eléctricos que llegan a España

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La nueva marca del Grupo Chery inicia su desembarco en España con el LEPAS L8 Súper Híbrido, un SUV que combina propulsión híbrida, tecnología y confort. Se comercializa en dos versiones, Essence y Elegance, desde 33.990 euros, con campaña de lanzamiento, ayudas del Programa Auto+ y financiación al 0% TIN.

El L8 mide 4.688 milímetros de largo, 1.871 de ancho y 1.686 de alto, con 2.800 milímetros de batalla. Su diseño exterior sigue la filosofía “Leopard Aesthetics”, inspirada en la silueta del leopardo. El frontal presenta una parrilla geométrica y firma lumínica LED, mientras la zaga incorpora una iluminación continua.

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El habitáculo apuesta por una imagen tecnológica inspirada en la naturaleza. Destacan una pantalla LCD vertical de 13,2 pulgadas y un cuadro digital de 10,25 pulgadas. La interfaz HMI 5.0 se apoya en un Qualcomm Snapdragon 8155 y permite gestionar funciones mediante controles rápidos y voz.

Mucho espacio

La versatilidad es otro argumento del L8. Ofrece 16 configuraciones interiores para transformar el espacio y transportar objetos voluminosos. Con cinco asientos, el maletero alcanza 507 litros, incluidos 45 litros bajo el piso. Con la segunda fila abatida, alcanza 1.314 litros.

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Incluye cancelación activa de ruido y control de calidad del aire. La plataforma LEXP utiliza un chasis de bajo centro de gravedad y suspensión trasera multibrazo, con puesta a punto europea.

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En seguridad, el SUV incorpora una estructura de alta rigidez, 10 airbags y más de 20 sistemas avanzados de asistencia a la conducción. También dispone de visión panorámica de 540 grados, aparcamiento automático y maniobras remotas.

Un híbrido enchufable con 279 CV

El sistema de propulsión combina un motor 1.5 TGDI con una transmisión 1DHT y dos motores eléctricos. La batería LFP tiene 18,4 kWh. El conjunto desarrolla 279 CV y 365 Nm, y funciona en modos serie, paralelo o eléctrico puro.

El L8 acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza 180 km/h. Según las cifras WLTP comunicadas, registra un consumo combinado de 2,2 litros cada 100 kilómetros y una autonomía eléctrica combinada de 90 kilómetros, que llega a 123 kilómetros en ciclo urbano. La autonomía total supera 1.040 kilómetros.

En una primera toma de contacto, el habitáculo transmite una imagen elegante, aunque algunos plásticos son menos robustos que los de algunos rivales. Los asientos ofrecen amplio margen de regulación y, en la versión más equipada, calefacción, ventilación y masaje.

La tecnología responde rápido y muestra gráficos nítidos, aunque algunos menús resultan menos intuitivos. Los sistemas de asistencia al conductor también pueden resultar insistentes si no se ajustan previamente.

En marcha, el L8 prioriza el confort. La suspensión responde ante baches e irregularidades, mientras la dirección es ligera. En carreteras sinuosas, la carrocería muestra más movimientos, con enfoque familiar.

El sistema híbrido permite adelantar con solvencia y alternar entre conducción eléctrica, serie o paralelo. La cancelación activa de ruido contribuye a mantener un ambiente silencioso en las versiones que la incorporan.

Con esta llegada, LEPAS inicia su presencia en España con un SUV que combina espacio, equipamiento y un sistema híbrido enchufable de 279 CV. Su propuesta se apoya en la versatilidad interior, la tecnología y las posibilidades de uso eléctrico diario.