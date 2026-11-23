Los Continental GT y Flying Spur de segunda generación estrenan pantalla táctil, navegación renovada y conexión móvil para seguir viajando conectados

El espectacular Bentley único que celebra 80 años de leyenda

Compartir







Bentley ofrece una segunda juventud tecnológica a algunos de sus modelos más apreciados. Los Continental GT, GT Convertible y Flying Spur fabricados entre 2012 y 2019 ya pueden incorporar una actualización del sistema de infoentretenimiento, disponible en los concesionarios oficiales.

La renovación sustituye la pantalla y los mandos físicos de climatización de la consola central por una unidad nueva. El objetivo es acercar estos GT las expectativas digitales actuales sin alterar la elegancia de sus interiores.

PUEDE INTERESARTE El Bentley Supersports irrumpe en CSR2 para conquistar el asfalto digital

La pantalla táctil Full Display crece hasta las 9,7 pulgadas y ofrece resolución 2K, gráficos nítidos y respuesta prácticamente inmediata. La velocidad de procesamiento también mejora, de modo que los menús responden con mayor agilidad.

El diseño gráfico toma como referencia los modelos recientes de la firma británica. Desarrollada junto al equipo de diseño de Bentley, la unidad se integra en el habitáculo como si siempre hubiera formado parte de él.

PUEDE INTERESARTE Bentley Bentayga X Concept: lujo extremo con espíritu todoterreno

Más conexión para seguir al día

Una de las novedades principales es la compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto. Los teléfonos pueden conectarse mediante Bluetooth o por cable a través de los puertos USB-A de la consola central. El conductor puede acceder a sus aplicaciones, gestionar llamadas y reproducir música desde la pantalla.

El sistema permite consultar contactos y llamadas recientes, además de atender comunicaciones mediante comandos de voz. También ofrece ajustes de graves, agudos y balance. La conexión USB sirve para cargar el teléfono.

PUEDE INTERESARTE Bentley lleva el derrape al límite con Travis Pastrana en Supersports: FULL SEND

La navegación integrada recibe cartografía actualizada y ofrece indicaciones en dos y tres dimensiones. Los gráficos facilitan la lectura de rutas y puntos de interés, mientras que la información sobre límites de velocidad ayuda a planificar los desplazamientos. Los mapas podrán actualizarse para mantener el sistema al día.

Adiós a los botones de climatización

Otro cambio visible afecta a la climatización. Los mandos físicos dejan paso a controles táctiles integrados en la pantalla, lo que despeja la consola central y concentra más funciones en una única interfaz.

Bentley también ha simplificado los comandos de voz. La interfaz permite personalizar la experiencia y acceder rápidamente a las funciones más habituales. La pantalla de mayor tamaño, los gráficos de alta definición y la respuesta rápida buscan que las operaciones habituales resulten más sencillas, desde consultar una ruta hasta elegir música o ajustar la temperatura.

La marca presenta esta mejora como una solución específica para sus modelos de segunda generación. Los Continental GT, GT Convertible y Flying Spur fueron concebidos para ofrecer muchos años de uso, y su diseño, artesanía e ingeniería conservan su atractivo.

La actualización cierra la distancia entre esa base artesanal y la evolución digital. No modifica el carácter ni el diseño exterior: actúa sobre la experiencia a bordo y añade funciones habituales en coches nuevos.

Disponible para unidades fabricadas entre 2012 y 2019, la intervención se realiza en concesionarios Bentley. La firma busca prolongar la vigencia de sus automóviles y facilitar su uso cotidiano.

Así, estos Bentley conservan su estilo clásico sin renunciar a la conectividad moderna. Una pantalla más clara, navegación renovada y compatibilidad con los principales teléfonos inteligentes ponen al día el puesto de conducción sin borrar su personalidad.