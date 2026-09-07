El espectacular Bentley único que celebra 80 años de leyenda

Alberto Cercós García 07 SEP 2026 - 23:58h.

El club RREC festeja 80 años de la mítica planta británica en el Museo del Automóvil reuniendo iconos del pasado

Rolls-Royce diseña el coche más bonito de la historia de la marca

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El Club Internacional de entusiastas de Rolls-Royce y Bentley (RREC) celebra ocho décadas de producción continuada en Crewe (Reino Unido). Como gran atractivo del evento, la división Mulliner ha creado una unidad exclusiva del Continental GT Azure. Este ejemplar único rinde un homenaje directo al legendario Mark VI bicolor de 1946, el primer modelo ensamblado en la histórica planta tras la Segunda Guerra Mundial.

Ambos vehículos comparten escenario para plasmar la evolución técnica y estética de la firma británica. El modelo original, del cual se produjeron 4.001 unidades hasta 1951, supuso un hito comercial absoluto en su época. Hoy, esa visión de confort supremo resucita mediante la personalización artesanal más avanzada y tecnologías de última generación.

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Tradición y elegancia exterior

La carrocería del nuevo Continental GT Azure deslumbra por su acabado bicolor. Luce un verde Barnato sólido combinado con un techo negro en contraste, emulando la icónica pintura del clásico de la Colección Heritage. La estética se complementa con detalles en fibra de carbono y exclusivas llantas mecanizadas de 22 pulgadas en tono oscuro.

El exterior armoniza la elegancia tradicional con toques deportivos muy definidos. Para enfatizar este tributo, los emblemas autonivelantes en las ruedas y las pinzas de freno negras rematan la presencia del cupé. Cada superficie ha sido esculpida para mantener viva la esencia original del mítico gran turismo.

En el habitáculo, la fusión cromática recurre a los tonos piel Cricket Ball y Beluga. La tapicería presenta delicados acolchados en rombos, bordados exclusivos del acabado Azure y costuras en contraste inalcanzables en los años cuarenta. La madera de nogal teñida en el salpicadero evoca de inmediato el panel clásico del Mark VI.

Artesanía y tecnología interior

El salpicadero incluye además la célebre pantalla giratoria Bentley con esferas analógicas. La experiencia de confort a bordo se eleva con asientos dotados de especificaciones de bienestar, ionizador de aire y un equipo de sonido Naim de altas prestaciones. Los umbrales de las puertas recuerdan la efeméride inscrita para la posteridad.

La fábrica de Pyms Lane transformó su vocación aeronáutica en 1946 para dar vida al célebre Mark VI. Su robusto motor de seis cilindros superaba fácilmente los 160.000 kilómetros sin requerir grandes intervenciones mecánicas. Aquella sobria distinción cautivó al público durante un periodo de profunda austeridad global.

De las unidades fabricadas, solo 241 contaron con la carrocería personalizada que firma HJ Mulliner. La unidad de la colección oficial, entregada originalmente en 1950, vuelve a brillar junto a su sucesor directo. Este encuentro histórico reafirma el legado, la artesanía sin concesiones y el rendimiento que continúan guiando el futuro de la emblemática marca británica.