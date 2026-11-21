El hiperdeportivo chino alcanza 503,17 km/h en Abu Dabi, firma dos récords Guinness y demuestra hasta dónde puede llegar la tecnología eléctrica de altas prestaciones

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El YANGWANG U9 Xtreme, desarrollado por la marca de lujo de BYD, ha superado los 500 km/h y establecido una nueva referencia para los coches eléctricos de producción. Su velocidad máxima fue de 503,17 km/h, frente a los 496,22 km/h del año pasado.

La hazaña se consiguió en la carretera Sheikh Khalifa Bin Zayed, en Abu Dabi. Basseng ya había llevado el U9 Xtreme hasta los 496,22 km/h en Alemania, por lo que conocía perfectamente el potencial del coche. El registro suma dos reconocimientos Guinness: mayor velocidad para un coche de producción en una pasada y mayor velocidad para un eléctrico de producción en una pasada. La FIA también lo ha reconocido.

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Tres años para superar los 500 km/h

El camino comenzó con el U9 convencional, que alcanzó 309 km/h en enero de 2024 y 391,94 km/h en octubre. La evolución Xtreme elevó después el listón: registró 472,41 km/h en agosto de 2025 y, un mes más tarde, 496,22 km/h en Alemania.

En Abu Dabi, las pruebas del 31 de octubre terminaron con una punta de 490 km/h. Durante la noche, los ingenieros optimizaron las temperaturas de batería y motores, modificaron el alerón trasero, revisaron el software de suspensión y ajustaron las presiones de los neumáticos. Al día siguiente, dos pasadas confirmaron las mejoras y dejaron el récord en 503,17 km/h.

El U9 Xtreme también presume de un registro en circuito internacional: completó Nürburgring Nordschleife en 6 minutos y 59,157 segundos, récord para un eléctrico de producción.

Cuatro motores y una plataforma de 1.200 voltios

La clave está en sus cuatro motores eléctricos, uno por rueda, que entregan más de 3.000 CV. Cada unidad puede girar hasta 30.000 revoluciones por minuto y desarrolla 755 CV.

La plataforma e4 gestiona independientemente el par de cada rueda y realiza ajustes más de cien veces por segundo para mantener tracción y estabilidad. El sistema eléctrico de 1.200 voltios, primero de este tipo en un modelo de producción según la marca, admite hasta 1.000 amperios y mejora la gestión térmica.

La batería Blade conserva la química LFP de BYD, pero eleva su capacidad de descarga. Según la compañía, puede entregar 1.800 kW incluso con un 20 % de carga y recuperar energía a más de 700 kW. La arquitectura reduce la generación de calor hasta un 67 % frente a un sistema de 800 voltios con la misma potencia.

El control de carrocería DiSus-X utiliza amortiguadores electrónicos que actúan sobre cada rueda. Puede generar hasta 50 kN de fuerza activa en 120 milisegundos y ajustar la altura de cada esquina. En curva, permite inclinar la carrocería hasta 2,43 grados, como una motocicleta, para favorecer el agarre y mejorar el contacto de los neumáticos con el asfalto, incluso al límite de sus posibilidades.

YANGWANG desarrolló con Giti Tire neumáticos semi-slick específicos para circuito. Su diseño busca soportar fuerzas extremas y reducir deslizamientos durante aceleraciones y frenadas.

La producción estará limitada a 30 unidades en todo el mundo. El primer ejemplar, bautizado Dawn Moment, luce un acabado con polvo de oro ultrafino protegido por varias capas de barniz.

El récord de Abu Dabi no solo presume de velocidad: también sirve de carta de presentación para un hiperdeportivo eléctrico exclusivo, capaz de convertir la tecnología de BYD en una máquina de récords.