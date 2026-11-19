Lo hace con dos series especiales del Captur y Austral, fabricadas localmente, con descuentos, equipamiento adicional y carburante incluido

EBRO s400 Plus: 224 CV y etiqueta híbrida desde 22.990 euros

Compartir







Renault celebra sus 75 años de historia en España con dos ediciones limitadas de sus modelos más representativos: el Captur ECO-G de 120 CV y el Austral full hybrid E-Tech de 200 CV. Ambos se fabrican en territorio nacional y llegan con precios desde 19.900 y 29.460 euros, respectivamente.

Los pedidos se abren el 3 de noviembre de 2026 y la producción estará limitada a 750 unidades del Captur y 500 del Austral. Las dos versiones parten del acabado evolution, incorporan equipamiento adicional y ofrecen una ventaja económica media de 2.000 euros para sus compradores.

PUEDE INTERESARTE El Lamborghini de 920 CV que presume de traje exclusivo

La iniciativa busca reforzar la relación de la marca con España y poner en valor su trayectoria industrial. Además, cada vehículo incluye un incentivo de 500 euros para repostar mediante Waylet, la aplicación de pago y fidelización de Repsol.

Captur GLP: hasta 1.400 kilómetros de autonomía

El Renault Captur ECO-G 120 CV edición limitada se fabrica en Valladolid y combina un motor compatible con gasolina y AutoGas (GLP) con la etiqueta medioambiental ECO. Esta clasificación facilita el acceso a numerosas zonas de bajas emisiones, aunque las condiciones concretas dependen de cada municipio.

PUEDE INTERESARTE Volkswagen se va de camping con dos estrenos camper eléctricos

Su principal argumento es la autonomía, que alcanza hasta 1.400 kilómetros, según los datos facilitados por Renault. La marca destaca así una alternativa orientada al uso diario, con costes de utilización competitivos y menos necesidad de detenerse para repostar en viajes largos.

PUEDE INTERESARTE El Skoda Kamiq ofrece una opción equilibrada para quienes buscan un SUV urbano sin pagar de más por el diseño o la tecnología

Esta serie especial, basada en el acabado evolution, parte de 19.900 euros, un precio condicionado a la financiación mediante Preference de Mobilize Financial Services, las promociones vigentes y una ayuda por entregar un vehículo usado.

El Austral full hybrid E-Tech de 200 CV se produce en Palencia y apuesta por la hibridación convencional. Puede recorrer hasta 1.100 kilómetros y no necesita conectarse a un enchufe para recargar la batería.

500 euros para repostar con Repsol

La promoción de carburante se adapta a cada modelo. Quienes compren el Captur podrán recibir descuentos de 20 euros por repostaje de AutoGas, con una compra mínima de 20 euros. Para el Austral, el incentivo se aplica a gasolina de 95 octanos, con descuentos de 20 euros por compras mínimas de 40 euros.

En ambos casos, el beneficio acumulado puede alcanzar los 500 euros. Renault señala que, para el Captur GLP, esa cantidad equivale aproximadamente a un año de carburante, dependiendo del uso y del precio del combustible.

La campaña se aplica a vehículos adquiridos entre el 3 de noviembre y el 31 de diciembre de 2026. Los clientes podrán solicitar el incentivo hasta el 31 de marzo de 2027 y utilizar el saldo acumulado hasta el 30 de septiembre de 2028.

Repsol difundirá la iniciativa en sus estaciones de servicio, incluidas más de 500 pantallas digitales, y mediante comunicaciones a usuarios de Waylet y de sus programas de fidelización.

Más allá de la oferta comercial, Renault presenta estas series como un homenaje a las personas y fábricas que han marcado su historia española. Con Valladolid y Palencia como protagonistas, Captur y Austral representan dos caminos hacia una movilidad más eficiente: el GLP con etiqueta ECO y la tecnología híbrida sin recarga externa. La marca celebra así su pasado industrial mientras refuerza una gama adaptada a distintas necesidades de conducción.