Coches y Motos 18 NOV 2026 - 08:18h.

El SUV checo no es el más moderno, pero sí una opción muy sensata

Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

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El mercado de los SUV urbanos está lleno de modelos que buscan llamar la atención mediante diseños atrevidos, grandes pantallas y equipamientos cada vez más sofisticados. Sin embargo, no todos los compradores necesitan estas características. El Skoda Kamiq representa una alternativa para quienes prefieren un automóvil práctico, con una buena habitabilidad y una gama mecánica sencilla, sin asumir necesariamente el coste de modelos de categorías superiores.

El SUV checo comparte numerosos elementos técnicos con otros vehículos del Grupo Volkswagen, pero utiliza un planteamiento especialmente funcional. Su principal atractivo está en ofrecer un interior espacioso para sus dimensiones, un maletero aprovechable y diferentes soluciones que facilitan la utilización cotidiana. Frente al Seat Arona, el Volkswagen T-Cross o el Renault Captur, el Kamiq mantiene argumentos importantes para quienes conceden más valor a la practicidad que a una estética especialmente llamativa.

Un diseño discreto y una carrocería bien aprovechada

El Skoda Kamiq mide aproximadamente 4,24 metros de longitud, una cifra que permite situarlo entre los SUV urbanos de mayor tamaño. Su diseño presenta un frontal reconocible, con una parrilla de lamas verticales, unos faros estilizados y unas superficies relativamente sencillas. De perfil destacan una línea de techo elevada, unos pasos de rueda marcados y una superficie acristalada generosa que favorece la visibilidad desde el habitáculo.

La trasera mantiene unas formas convencionales, con un portón de grandes dimensiones que facilita el acceso al equipaje. Skoda ha evitado recurrir a una silueta excesivamente deportiva, una decisión que permite aprovechar mejor el espacio interior. El resultado es un SUV que puede resultar menos llamativo que algunos competidores, pero cuya carrocería responde a las necesidades de quienes utilizan el automóvil diariamente y realizan viajes familiares ocasionales.

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El habitáculo ofrece cinco plazas y una segunda fila con una distancia para las piernas especialmente interesante dentro de su categoría. El maletero dispone de 400 litros, una cifra que supera la de numerosos utilitarios convencionales y permite transportar equipaje sin demasiadas dificultades. Cuando se abaten los respaldos posteriores, la capacidad aumenta hasta aproximadamente 1.395 litros, ampliando las posibilidades de utilización del vehículo.

Motores de gasolina de hasta 150 CV

La gama del Kamiq utiliza motores de gasolina TSI, con diferentes niveles de potencia y posibilidades de transmisión. La versión de acceso dispone de un motor turboalimentado de un litro con 95 CV, mientras las configuraciones superiores ofrecen 115 CV. También existe una alternativa de 1,5 litros con 150 CV, especialmente interesante para quienes realizan desplazamientos largos o necesitan una mayor capacidad de aceleración.

Dependiendo de la mecánica, el Kamiq puede incorporar una transmisión manual o una caja automática DSG de doble embrague. Ninguna de estas versiones utiliza un sistema híbrido convencional, por lo que obtiene la etiqueta C de la DGT. Esta circunstancia puede representar una desventaja frente a rivales electrificados, especialmente para quienes circulan habitualmente por ciudades con restricciones medioambientales.

Tecnología suficiente y soluciones prácticas

El interior incorpora instrumentación digital y una pantalla multimedia central cuyo tamaño depende del acabado elegido. También puede disponer de climatizador automático, cámara trasera, acceso sin llave y diferentes asistentes de conducción. Skoda mantiene numerosos controles físicos y una distribución relativamente intuitiva, una característica que puede resultar interesante para quienes prefieren no depender exclusivamente de las pantallas.

Entre sus particularidades aparecen diferentes soluciones Simply Clever, como espacios de almacenamiento específicos y accesorios destinados a facilitar el uso cotidiano. El Kamiq también puede incorporar elementos de confort como asientos calefactables, techo panorámico y diferentes sistemas de asistencia, aunque su disponibilidad depende de la configuración.

Su precio varía según el motor, el acabado y las promociones comerciales, por lo que conviene comparar versiones equivalentes antes de decidir. El Kamiq no es necesariamente el SUV urbano más barato ni el más avanzado tecnológicamente, pero ofrece una combinación equilibrada de espacio, comodidad y facilidad de utilización. Para quienes buscan un automóvil práctico y no necesitan una mecánica híbrida, continúa siendo una alternativa que merece atención.