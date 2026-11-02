Coches y Motos 02 NOV 2026 - 20:42h.

No solo eso, también se codea con los premium

El icono de Renault que, para muchos, es el menos bonito

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Los fabricantes chinos han dejado de competir únicamente por precio. MG, Omoda y BYD ofrecen SUV cada vez más completos, con mecánicas electrificadas y mucho equipamiento. Renault sabe que necesita responder y ha encontrado en el Austral E-Tech de 200 CV una buena manera de hacerlo. El modelo francés está disponible desde 31.543 euros, una cifra que lo coloca en una posición interesante frente a sus nuevos competidores.

Por ese dinero, Renault ofrece un SUV híbrido que no necesita enchufes. El Austral E-Tech combina un motor de gasolina de 1,2 litros con un sistema eléctrico para desarrollar 200 CV. La mecánica permite circular en modo eléctrico en determinadas situaciones y aprovecha la frenada para recuperar energía. El conductor no tiene que preocuparse por buscar puntos de recarga.

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También hay una versión más económica

El consumo es precisamente donde este Austral saca pecho. Renault anuncia una media homologada de 4,7 litros cada 100 kilómetros, una cifra contenida para un SUV de su tamaño. También ofrece buenas prestaciones: acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y alcanza los 175 km/h. Su respuesta resulta adecuada tanto para desplazamientos urbanos como para viajes largos.

Quienes prefieran gastar menos tienen otra alternativa por 28.468 euros. Se trata del Austral con motor de gasolina 1.3 MHEV de 158 CV, cambio automático CVT y tracción delantera. Esta versión desarrolla 270 Nm de par, acelera de 0 a 100 km/h en 9,9 segundos y consume 6,4 litros cada 100 kilómetros. La diferencia de precio respecto al híbrido completo ronda los 3.000 euros.

Un SUV muy equilibrado y peligroso para sus rivales

Renault tampoco obliga a elegir los acabados superiores para disfrutar de un buen equipamiento. El nivel Evolution incorpora climatizador bizona, faros LED, llantas de 17 pulgadas y cuadro digital. El sistema multimedia OpenR Link dispone de una pantalla de 9 pulgadas, navegación con servicios de Google y conexión inalámbrica para el móvil.

La seguridad también está bien cubierta. El Austral incluye control de velocidad adaptativo inteligente, cámara trasera, sensores de aparcamiento delanteros y traseros y frenada automática de emergencia. También cuenta con detector de fatiga, reconocimiento de señales y asistente de mantenimiento de carril. Son elementos que facilitan especialmente la conducción diaria.

Además, con 4,51 metros de longitud, el Austral ofrece espacio suficiente para una familia. Su maletero parte de 500 litros y alcanza los 1.525 litros con los asientos abatidos. El Nissan Qashqai, el Kia Sportage o el Toyota Corolla Cross no lo tienen fácil.