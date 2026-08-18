El Renault Captur que desafía al Peugeot 2008, su versión híbrida gana fuerza frente a los SUV más vendidos

Coches y Motos 18 AGO 2026 - 07:48h.

La opción inteligente para la ciudad sin renunciar a escapadas de fin de semana

El icono de Renault que, para muchos, es el menos bonito

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El Peugeot 2008 es una de las referencias entre los SUV urbanos. Tiene presencia, tecnología y una gama conocida. Pero el Renault Captur no piensa dejarle el camino libre. Su reciente renovación mejora la presentación y refuerza su oferta mecánica. Mientras que la versión híbrida se ha convertido en su baza más interesante.

El Captur mantiene un tamaño cómodo para ciudad, aunque ofrece espacio suficiente para una familia pequeña. Su maletero alcanza 487 litros y puede llegar a 1.596 litros con los respaldos abatidos. No es poca cosa. Permite afrontar compras, equipaje y escapadas sin obligar a conducir un SUV demasiado aparatoso.

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La versión HEV del Renault Captur no deja de ganar adeptos

Renault anuncia esta versión por 27.110 euros al contado o 24.635 euros financiados. Así, el Captur combina potencia, comodidad y un equipamiento completo por una cifra competitiva. Frente al Peugeot 2008, Opel Mokka, Seat Arona, Toyota Yaris Cross o Volkswagen T-Roc, el francés juega la carta del equilibrio. Y lo cierto es que le sale bastante bien.

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Entrando en detalles técnicos, esta variante se mueve con un motor 1.3 TCe híbrido autorrecargable. El conjunto desarrolla 160 CV y 270 Nm. Se asocia a un cambio automático. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos y alcanza 180 km/h. Su consumo combinado se queda en 5,8 l/100 km.

Un equipamiento a la altura del conjunto

Pero eso no es todo. Renault propone tres acabados: Evolution, Techno y Esprit Alpine. El primero ya incorpora faros LED, cristales tintados y retrovisores eléctricos. Añade tarjeta manos libres, aire acondicionado y freno de estacionamiento automático con AutoHold. La banqueta posterior se divide en proporción 1/3 y 2/3.

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La tecnología tampoco se queda atrás. Incluye el sistema openR link con pantalla vertical de 10,4 pulgadas, replicación del teléfono y servicios conectados. El cuadro digital mide siete pulgadas. También dispone de cámara posterior, sensores de aparcamiento y control de velocidad. Todo está pensado para que el uso diario resulte sencillo.

En seguridad ofrece frenada automática de emergencia, mantenimiento de carril y alerta de distancia. Suma reconocimiento inteligente de velocidad, llamada e-Call y ayuda al arranque en pendiente. Los airbags laterales y de cortina completan una dotación bastante seria desde el acabado de acceso.