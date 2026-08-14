Coches y Motos 14 AGO 2026 - 13:51h.

El Arona sigue siendo una de las mejores opciones en su categoría

Seat tiene una nueva maravilla

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Los SUV pequeños se han convertido en una de las opciones preferidas de quienes buscan un coche polivalente. El problema es que sus precios también han aumentado notablemente y encontrar uno por menos de 20.000 euros ya no resulta tan sencillo. El Seat Arona, sin embargo, continúa siendo una de las alternativas más interesantes para quienes quieren gastar lo justo.

El modelo español combina unas dimensiones compactas con una posición de conducción elevada, suficiente espacio interior y un maletero considerable. Una fórmula que le permite funcionar perfectamente como coche urbano durante la semana y como vehículo para viajar durante el fin de semana.

Con algo más de 4,1 metros de longitud, el Arona resulta fácil de manejar y aparcar en ciudad. Al mismo tiempo, ofrece cinco plazas y un habitáculo suficientemente aprovechable para que una familia pequeña pueda utilizarlo como único coche.

Además, su diseño sigue siendo uno de sus argumentos. Las últimas actualizaciones han mantenido una imagen juvenil que puede ganar deportividad dependiendo del acabado seleccionado.

El Seat Arona destaca por precio y practicidad

El precio se ha convertido en uno de los principales argumentos del Arona. Aunque su tarifa oficial supera claramente los 20.000 euros, las promociones disponibles permiten reducir notablemente la factura final y acercar determinadas versiones a los 19.000 euros.

Eso significa entrar prácticamente en territorio de utilitarios tradicionales, pero obteniendo a cambio una carrocería SUV y una mayor versatilidad.

La versión de acceso apuesta por el conocido motor 1.0 TSI de gasolina con 95 CV, asociado a una caja de cambios manual. No es una mecánica pensada para ofrecer grandes prestaciones, pero resulta suficiente para desplazamientos urbanos y recorridos habituales por carretera.

Por encima aparecen alternativas más potentes, incluyendo el 1.0 TSI de 115 CV y el 1.5 TSI de 150 CV, este último pensado para quienes buscan mejores prestaciones.

Uno de los elementos que más sorprende está detrás. El maletero ofrece 400 litros de capacidad, una cifra muy buena teniendo en cuenta las dimensiones exteriores del vehículo y suficiente para asumir perfectamente las necesidades habituales de una familia.

Mucho equipamiento sin disparar el presupuesto

Seat tampoco obliga a renunciar a demasiado equipamiento para conseguir un Arona a un precio competitivo. Dependiendo del acabado, puede incorporar instrumentación digital, pantalla multimedia de hasta 9,2 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto, climatizador, sensores de aparcamiento y diferentes asistentes a la conducción.

Las versiones superiores pueden sumar además elementos como faros Full LED, cámara trasera, acceso y arranque sin llave o control de crucero adaptativo.

La gama actual apuesta principalmente por motores de gasolina con etiqueta C, aunque la electrificación también está llamada a jugar un papel importante en la evolución del modelo. La llegada de mecánicas con tecnología híbrida ligera permitirá mejorar su eficiencia y acceder a la etiqueta ECO de la DGT.

Mientras tanto, el Arona mantiene su principal virtud: ofrecer mucho coche por una cantidad razonable.

Por menos de lo que cuestan muchos SUV actuales, el Seat Arona ofrece un habitáculo práctico, 400 litros de maletero, motores de hasta 150 CV y un equipamiento bastante completo. Con promociones que lo acercan al precio de algunos utilitarios, sigue teniendo argumentos suficientes para ser uno de los SUV urbanos más interesantes para quienes buscan mantener controlado el presupuesto.