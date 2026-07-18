Más espacioso que el Seat Arona y con un precio muy competitivo, el SUV que quiere ser la compra inteligente

Coches y Motos 18 JUL 2026 - 11:48h.

Con este SUV tendrás todo lo necesario sin haber pagado de más por la marca

Seat tiene el que, para muchos, es uno de los motores más fiables

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En el segmento de los SUV urbanos hay modelos que destacan por su diseño. Otros lo hacen por su tecnología. El Skoda Kamiq no pertenece a ninguno de estos dos grupos. Ha elegido otro camino. Apostar por el espacio, la practicidad y un precio muy ajustado. Una receta sencilla. Pero muy eficaz. Especialmente para quienes buscan un coche cómodo para el día a día y útil cuando toca salir de viaje.

Su carrocería mide 4,24 metros de largo. Eso le permite ofrecer un habitáculo amplio y un maletero de 400 litros, superior al de un Seat Arona. También aprovecha bien cada centímetro del interior. Hay buenos huecos para dejar objetos. Las plazas traseras resultan generosas. Y el acceso al habitáculo es cómodo para toda la familia.

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El SUV compacto para quienes no quieren pagar de más por marca

Además, no obliga a realizar un gran desembolso. Aunque su precio de catálogo supera los 26.000 euros, Skoda anuncia promociones que lo dejan desde 19.500 euros financiado o 21.554 euros al contado. Una cifra muy competitiva para un modelo que compite con alternativas como el Renault Captur o el Volkswagen T-Roc.

La versión de acceso monta un conocido motor 1.0 TSI de 95 CV y 175 Nm de par. Va asociado a un cambio manual de seis velocidades y a la tracción delantera. No pretende ofrecer grandes prestaciones. Sí un funcionamiento suave y unos consumos contenidos, homologados entre 5,5 y 6,7 litros cada 100 kilómetros. Un equilibrio que encaja bien con un uso cotidiano.

Equipamiento sencillo, pero eficaz

Otro argumento importante está en el equipamiento. Incluso el acabado básico llega muy completo. Incorpora faros Full LED, cuadro de instrumentos digital Virtual Cockpit, pilotos traseros LED, volante de cuero, aire acondicionado, radio digital, Bluetooth y conexión USB-C. También suma el sistema Keyless-Go y llamada de emergencia e-Call.

En materia de seguridad, tampoco se queda corto. Dispone de asistente de arranque en pendiente, sensor de luz, sistema Front Assist con frenada automática de emergencia, cámara multifunción, limitador de velocidad y faros con iluminación en curva. Son elementos que hacen la conducción más cómoda y aportan un plus de tranquilidad en ciudad y carretera.