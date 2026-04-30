Más bonito que el Seat Arona y, para muchos, más tecnológico: el SUV urbano que gana terreno

Coches y Motos 30 ABR 2026 - 14:52h.

Una de las opciones inteligentes del momento para el día a día y mucho más

El nuevo Seat Ibiza es, para muchos, una decepción

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El Seat Arona ha sido, desde su lanzamiento en 2017, uno de los grandes referentes del segmento, gracias a su equilibrio, su diseño atractivo y una relación calidad-precio que lo ha mantenido entre los más vendidos durante años.

Su éxito no es casual, porque combina un tamaño perfecto para la ciudad con un interior práctico y una gama mecánica eficiente, lo que lo convierte en una opción muy completa para un amplio perfil de conductores.

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Uno de los peores rivales del Seat Arona

Sin embargo, el Volkswagen T-Cross ha evolucionado con fuerza tras su reciente actualización, posicionándose como una alternativa incluso más atractiva para quienes buscan un SUV urbano con mayor tecnología y calidad percibida.

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El modelo de Volkswagen destaca por un diseño más moderno, con líneas más robustas y una imagen más refinada, lo que le permite competir de tú a tú con el Arona e incluso superarlo en ciertos aspectos clave.

Sus dimensiones lo sitúan en el centro del segmento, con 4.108 mm de largo y una batalla de 2.551 mm, lo que garantiza un buen equilibrio entre agilidad urbana y espacio interior, destacando además un maletero de 455 litros, uno de los mejores de su categoría.

Un modelo ideal para el día a día que ahora mismo encuentras en oferta. En la web de Volkswagen, el T-Cross parte desde 20.300 euros, con una financiación desde 130 euros al mes, una entrada de 3.762,68 euros, 36 cuotas y una cuota final de 16.664,02 euros, lo que lo hace muy competitivo.

Así es el Volkswagen T-Cross más barato

En el apartado mecánico, ofrece motores gasolina 1.0 TSI de 95 y 115 CV y un 1.5 TSI de 150 CV, destacando la versión de acceso con 95 CV y 175 Nm, capaz de hacer el 0 a 100 km/h en 11,2 segundos con un consumo de 5,6 l/100 km, mientras que su equipamiento incluye faros LED, Digital Cockpit, App Connect, asistentes de seguridad y un nivel tecnológico que lo sitúa entre los más completos del segmento.