Coches y Motos 25 NOV 2026 - 08:52h.

El Polestar 5 es uno de los modelos más top de la marca asociada a Volvo

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Polestar continúa ampliando su gama de automóviles eléctricos con propuestas que buscan competir directamente con las grandes firmas premium europeas. El Polestar 5 representa uno de los proyectos más ambiciosos de esta estrategia, con una carrocería de gran turismo de cuatro puertas, una arquitectura eléctrica avanzada y unas prestaciones que lo sitúan entre los modelos más potentes de la marca. Su diseño está inspirado en el prototipo Precept y busca combinar elegancia, deportividad y eficiencia aerodinámica.

El nuevo modelo también representa una interpretación diferente de las berlinas eléctricas de altas prestaciones. Frente a propuestas como el Porsche Taycan, el Audi e-tron GT o determinadas versiones del Mercedes EQE, el Polestar apuesta por una carrocería de proporciones muy estilizadas y una presentación minimalista. Su principal atractivo está en combinar una imagen sofisticada con una plataforma desarrollada específicamente para ofrecer rigidez estructural y un comportamiento dinámico deportivo.

Un gran turismo de más de cinco metros

El Polestar 5 mide aproximadamente 5,09 metros de longitud y utiliza una carrocería de cuatro puertas. Su frontal incorpora unos faros divididos en dos elementos, una superficie central relativamente limpia y diferentes soluciones aerodinámicas destinadas a mejorar la eficiencia. De perfil destacan un capó bajo, una línea de techo descendente y unas proporciones que recuerdan a los grandes turismos deportivos tradicionales.

La trasera presenta una firma luminosa horizontal y una superficie muy estilizada, con una solución particular que prescinde de una luneta posterior convencional. En su lugar, el conductor dispone de un sistema de cámaras que permite visualizar lo que sucede detrás del vehículo. Esta decisión contribuye a reforzar la aerodinámica y la estética, aunque representa una diferencia importante respecto a las berlinas tradicionales.

El habitáculo utiliza una configuración de cuatro plazas principales, con asientos individuales posteriores y una presentación orientada al confort durante los viajes largos. El salpicadero incorpora instrumentación digital y una pantalla multimedia central de 14,5 pulgadas, acompañadas por materiales cuidados y diferentes soluciones tecnológicas. Polestar también ha apostado por materiales reciclados y alternativas de menor impacto ambiental en determinados componentes interiores.

Hasta 884 CV y arquitectura de 800 voltios

El Polestar 5 utiliza una plataforma específica denominada Polestar Performance Architecture, desarrollada con una estructura de aluminio adherido. Esta configuración busca combinar una elevada rigidez con un peso contenido para un automóvil eléctrico de grandes dimensiones. La arquitectura eléctrica de 800 voltios permite admitir potencias de carga elevadas y contribuye a mejorar el rendimiento durante los desplazamientos largos.

La gama incluye una versión Dual Motor de 748 CV y una alternativa Performance de 884 CV. Ambas utilizan tracción total y una batería de aproximadamente 112 kWh de capacidad nominal. La versión más potente anuncia una aceleración de 0 a 100 km/h en aproximadamente 3,2 segundos, una cifra que lo sitúa entre los grandes turismos eléctricos de altas prestaciones.

La autonomía homologada puede alcanzar aproximadamente 670 kilómetros WLTP en la versión Dual Motor, mientras la alternativa Performance presenta una cifra inferior debido a su orientación deportiva. También admite carga rápida en corriente continua de hasta 350 kW, con un tiempo anunciado próximo a los 22 minutos para recuperar del 10 al 80% de la batería en condiciones favorables. Estas cifras dependen de la temperatura, el estado de carga y la infraestructura disponible.

Una alternativa a los grandes deportivos eléctricos

El Polestar 5 también incorpora diferentes soluciones destinadas a mejorar el comportamiento dinámico, incluyendo una suspensión específica y sistemas electrónicos de gestión de la tracción. La versión Performance utiliza componentes orientados a ofrecer una respuesta más deportiva, mientras la configuración Dual Motor busca equilibrar prestaciones y autonomía. Ambas mantienen una filosofía de gran turismo, con especial atención al confort durante los desplazamientos largos.

Su precio lo sitúa claramente dentro del segmento premium. En España, las tarifas anunciadas parten de aproximadamente 119.900 euros para la versión Dual Motor y aumentan considerablemente en la Performance. Por tanto, no pretende competir con berlinas eléctricas generalistas, sino con modelos de altas prestaciones que combinan tecnología, diseño y exclusividad.

El Porsche Taycan y el Audi e-tron GT representan algunos de sus principales rivales por planteamiento, mientras Mercedes y BMW ofrecen alternativas eléctricas de gran tamaño. El Polestar 5 responde con una carrocería especialmente estilizada, una arquitectura técnica avanzada y una potencia muy elevada. Para quienes buscan un gran turismo eléctrico diferente, representa una de las propuestas más ambiciosas de la firma sueca.