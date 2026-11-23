Coches y Motos 23 NOV 2026 - 13:21h.

Tiene de serie un gran nivel de equipamiento y de características que la hacen muy especial

La Kove 800X GT presume de tecnología actual y diseño frente a la Benelli TRK 702 X

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En Kove han conseguido crear una moto que lleva el espíritu rally al siguiente nivel, y que permite hacer largas rutas off road. Porque la 450 Rally es un modelo sensacional de principio hasta el final, y una compra obligatoria en caso de que busques una moto para escapar del asfalto. Tiene de serie un gran nivel de equipamiento y de características que la hacen tan especial, y no nos cabe ninguna duda de que acertarás con esta inversión.

Aparte, en este 2026 ha tenido una serie de pequeñas mejoras, como los cubre manos cerrados de serie, el reajuste de las suspensiones, el ojo de buey para ver el nivel de aceite o el mapping del motor modificado para una respuesta más suave. Aunque lo que más llama la atención son sus tres depósitos de combustible, que le permiten tener una capacidad de 29 litros, lo que se traduce en una sensacional autonomía, para no tener que parar a repostar en largas distancias.

Emplea un motor de 450 centímetros cúbicos de cilindrada, con 42 CV de potencia, apto para el carné A2, aunque se puede aumentar esta cifra modificando el escape y el filtro del aire. Se asocia a una caja de cambios de seis velocidades, y está dotado de cuatro válvulas y doble árbol de levas, con refrigeración por agua y aceite. Y a nivel de equipamiento, nos gusta destacar la pantalla digital TFT que tiene en la instrumentación, con conectividad y navegador.

La Kove 450 Rally cuesta 7.999 euros

Para adquirir la Kove 450 Rally, lo que vas a tener que realizar es un desembolso total de 7.999 euros, una cantidad irrisoria que nos parece que merece mucho la pena pagar. No lo pienses y aprovecha esta oportunidad, pues creemos que es de las motos mejor preparadas si te gusta irte de ruta por la montaña.