Kove pone la estética de rally al alcance de más motoristas con una trail preparada para la aventura

Coches y Motos 03 NOV 2026 - 12:11h.

En Kove cuentan con una moto de trail preparada expresamente para la aventura

Kove acerca a más motoristas su trail más deseada con una nueva versión de acceso

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En Kove cuentan con una moto de trail preparada expresamente para la aventura, como demuestra su estética de rally, y su orientación off road. De hecho, se puede definir como una moto de enduro adaptada, y una de sus principales virtudes es que no se necesita añadir nada en kits o extras adicionales, pues ya incluye de serie el carenado y los depósitos auxiliares, y todo homologado. Esto hace que la 450 Rally sea incluso más atractiva si cabe.

En este 2026 se ha actualizado, para añadirle los cubre manos cerrados de serie, el reajuste de las suspensiones, el ojo de buey para ver el nivel de aceite o el mapping de motor modificado para hacerlo más suave. Y sorprende el hecho de que tenga tres depósitos de combustible, lo que provoca que en total tenga una capacidad de 29 litros, para que pueda presumir de una autonomía brutal. En la parte ciclo, las suspensiones las pone Yuan, mientras que los frenos son de Taisko y el ABS es de Saifu.

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Utiliza un propulsor de 450 centímetros cúbicos de cilindrada, que declara una potencia de 42 CV, aunque puede llegar a superar los 50 CV si se modifican el escape y el filtro del aire. El motor es de seis velocidades, dotado de cuatro válvulas, con doble árbol de levas, y refrigeración mediante aire y aceite. Si pasamos a la instrumentación, lo que podemos encontrar es una pantalla digital TFT con conectividad, para habilitar las funciones básicas del teléfono.

La Kove 450 Rally tiene un precio de 7.999 euros

Si ya nos parece lo suficiente atractiva de por sí, esta Kove 450 Rally además tiene un precio tan apetecible que es difícil de ignorar. Y puedes tenerla en casa si desembolsas un total de 7.999 euros, un chollo.