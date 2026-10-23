La Kove 800X GT presume de tecnología actual y diseño frente a la Benelli TRK 702 X

Coches y Motos 23 OCT 2026 - 19:03h.

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La Kove 800 X GT es una de las trail más completas que existen actualmente, al combinar la tecnología actual con un diseño que es imposible que pase desapercibido. Se adapta de maravilla a cualquier tipo de circunstancia, y a muchos les parece una compra mucho más inteligente que la Benelli TRK 702 X. Eso ya es cuestión de gustos, y ambas son magníficas opciones, pero a nosotros nos parece que la propuesta de la firma asiática tiene un punto más.

Está pensada para los conductores que busquen una aventura cada fin de semana, destacando por su confort, y por un impactante depósito de combustible de 22 litros de capacidad, que se traduce en una autonomía superior a los 400 kilómetros. Para hacerla más cómoda, además de la ergonomía, le han instalado de serie los cubre manos, así como el asiento y los puños calefactables. Y su motor es algo que también merece ser digno de mención.

Porque nos encontramos con un magnífico propulsor de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 799 centímetros cúbicos, que rinde a una potencia de 94,5 CV a 9.000 revoluciones por minuto, y a un par máximo de 79 Nm a 7.500 rpm. Cuenta con embrague anti-rebote, y con acelerador electrónico que gestiona los cuatro modos de conducción. La IMU desarrollada por Bosch gestiona el ABS en curva y el control de tracción, y en la instrumentación tenemos una pantalla TFT de siete pulgadas con orientación vertical y conectividad.

La Kove 800 X GT cuesta 7.999 euros

No te hará falta una inversión estratosférica para conseguir la Kove 800 X GT. Bastará con que pongas encima de la mesa un total de 7.999 euros, lo que a todos nos parece una auténtica ganga, y una oportunidad que no puedes permitir que se te escape.