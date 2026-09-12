Kove incomoda a Yamaha y a Honda con una trail que sorprende por prestaciones y espíritu aventurero

Coches y Motos 12 SEP 2026 - 16:24h.

No renuncia a sus prestaciones off-road, debido a su cuidada parte ciclo

Kove presenta una trail enfocada al off-road que puede hacer sudar a las grandes aventureras

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Desde Kove han vuelto a deleitar a los seguidores de la marca, y a firmas de la magnitud de Honda o de Yamaha, con una moto que es capaz de sorprender a simple vista. Porque la 625 X Pro destaca por una combinación excelente entre ligereza, prestaciones y espíritu aventurero, sin perder la polivalencia, al tener un enfoque asfáltico, pero que no renuncia a sus prestaciones off-road, debido a su cuidada parte ciclo.

Es una moto que equipa un propulsor de dos cilindros en paralelo, con una cilindrada de 581 centímetros cúbicos, y doble árbol de levas. La potencia que entrega es de 62,5 CV a 8.5000 revoluciones por minuto, mientras que el par máximo se sitúa en 56,5 Nm a 6.250 rpm. Cuenta con inyección Bosch, y existe la posibilidad de limitarla en caso de que tan solo dispongas del carné A2. Y cuenta con horquilla y amortiguador KYB, ABS desconectable o control de tracción, además de caballete central y pata de cabra.

También con sistema ARAS, que integra tres funciones, que son el aviso de vehículo en ángulo muerto, aviso de cambio de carril y aviso de aproximación de vehículo por detrás. Incluye de serie asientos y puños calefactables, sistema de llave inteligente, defensas laterales, cubre manos, cubre cárter de aluminio o sensores de presión de los neumáticos, y para acabar de ponerle la guinda al pastel, también tiene una pantalla TFT de 6,75 pulgadas en la instrumentación, con conectividad móvil.

La Kove 625 X Pro cuesta 6.597 euros

Si acabas de decidirte por la adquisición de la Kove 625 X Pro, lo único que necesitarás hacer es una inversión de 6.597 euros, una cifra que está al alcance de todos los bolsillos y que se puede pagar sin la necesidad de realizar ningún gran esfuerzo económico.