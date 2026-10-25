La MV Agusta Enduro Veloce presume de un carácter más deportivo que la Husqvarna Norden 901

Coches y Motos 25 OCT 2026 - 19:51h.

En este 2026 se ha actualizado para poder recibir la homologación Euro 5+

La nueva Husqvarna es, para muchos, la moto con más personalidad de toda su historia reciente

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Tenemos que reconocer que la MV Augusta Enduro Veloce es una de nuestras motos favoritas. Nos encanta todo de ella, y la tenemos que colocar por encima de la Husqvarna Norden 901 Expedition, aunque para gustos, colores. Es una de las propuestas más aventureras e interesantes que hay en el catálogo de la firma, con un diseño actualizado y mejorado, así como unas prestaciones que no se quedan atrás en ningún momento.

En 2026, se ha actualizado para poder recibir la homologación Euro 5+, además de unas maletas laterales nuevas, defensas integradas, faros antiniebla, caballete central y mucho más. Prioriza la estabilidad, la comodidad y la seguridad por encima de todo, lo que es fundamental, y su propulsor de tres cilindros y de 931 centímetros cúbicos de cilindrada también nos encanta. Porque rinde a una potencia de 124 CV y a un par máximo de 102 Nm, unas cifras muy apetecibles.

También hay que destacar que dispone de quickshifter bidireccional, y de una IMU de seis ejes que se encarga de gestionar el ABS en curva, el control anti caballito, los cuatro modos de conducción, el control de tracción o el control de velocidad de crucero. Y pasando a la instrumentación, lo que nos podemos encontrar es con una fantástica pantalla TFT de siete pulgadas en disposición horizontal, con conectividad mediante Bluetooth y Wifi.

La MV Augusta Enduro Veloce tiene un precio de 21.399 euros

Puede parecer que la MV Augusta Enduro Veloce es más cara de lo que realmente es, pero lo cierto es que no tienes que invertir más que un total de 21.399 euros si quieres que esté a tu disposición. Una cantidad muy razonable, y que la hace ser tan interesante y apetecible de conseguir.