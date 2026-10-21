La nueva Husqvarna es, para muchos, la moto con más personalidad de toda su historia reciente

Coches y Motos 21 OCT 2026 - 08:08h.

En 2024 tuvo una importante actualización

Rieju pone en apuros a KTM y Husqvarna con una trail ligera que sorprende fuera del asfalto

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Cuando hablamos de las trail que más nos llaman la atención actualmente, tenemos que hacer una especial mención de la Husqvarna Norden 901, que nos parece una de las mejores que se han diseñado nunca. Destaca por su presencia e imagen imponente, con una marcada estética dakariana, con un carenado delantero que incluye un amplio faro de líneas redondas, con luces anti nieblas por debajo del mismo. Y en 2024 tuvo una importante actualización.

Entre las principales novedades que recibió, la más destacable de todas es la homologación Euro 5+, así como una decoración que la hace incluso más atractiva e interesante. Si hablamos del propulsor que equipa esta moto, nos encontramos con un motor de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 899 centímetros cúbicos, que entrega una potencia de 105 CV a 8.000 revoluciones por minuto, mientras que el par máximo se queda en 100 Nm a 6.500 rpm.

Cuenta con un acelerador electrónico que tiene cuatro modos de conducción, para que elijas el que más te convenga, y dentro de las ayudas a la conducción, también se pueden destacar el control de velocidad de crucero, el control de tracción o el ABS, ambos sensibles a la inclinación. También cuenta con un quickshifter bidireccional, mientras que en la instrumentación digital, se encuentra una pantalla TFT con conectividad móvil.

La Husqvarna Norden 901 cuesta 14.399 euros

El precio de esta Husqvarna Norden 901 es de 14.399 euros, algo que nos parece una inversión totalmente justa y razonable, y de la que es imposible que en algún momento nos podamos llegar a arrepentir. Vale la pena plantearse esta adquisición si necesitas una moto del estilo, y pensamos que es una de las motos más infravaloradas que hay en el segmento.