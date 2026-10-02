Husqvarna depura su estilo con un diseño que mantiene su personalidad más atrevida

Coches y Motos 02 OCT 2026 - 03:01h.

Es una naked moderna, de inspiración scrambler

Una trail compacta, potente y más accesible de lo que parece: esta Husqvarna es maravillosa

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Si hay una moto que nos consigue enamorar fácilmente en cuanto la vemos por primera vez, esa es la Husqvarna Svartpilen 401, que depura su estilo con un diseño que mantiene una personalidad atrevida. Es una naked moderna, de inspiración scrambler, que en 2024 sufrió una importante y profunda remodelación, y que la hizo dar un notable salto de calidad. En 2025 y en 2026 se ha mantenido sin cambios, ya que no los ha necesitado.

Entre las principales características a destacar en la última remodelación que sufrió, hay que mencionar el chasis y el basculante, la mayor distancia entre ejes, la altura del asiento rebajada, el manillar más ligero, el antirrobo de serie, la caja de cambios revisada o el depósito de combustible con mayor capacidad. Y en la parte ciclo se incluyen suspensiones con el sello de WP, los frenos ByBre o los neumáticos Pirelli. Y también destaca el ABS, que se puede desconectar en la rueda trasera.

Equipa un renovado propulsor de un solo cilindro y de cuatro tiempos, con una cilindrada de 398 centímetros cúbicos, y con quickshifter bidireccional de serie. Como complementos a destacar, se encuentran el control de tracción en curva o el embrague anti-rebote, y la potencia declarada es de 45 CV, apta para el carné A2. Pasando a la instrumentación, lo que nos encontramos es una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad móvil.

La Husqvarna Svartpilen 401 tiene un interesante descuento

Si no era lo bastante atractiva antes, ahora esta Husqvarna Svartpilen 401 se acaba por convertir en una de las compras más inteligentes que puedes realizar, al tener un descuento muy interesante, de 600 euros. Esto deja su precio final en unos más que razonables 5.799 euros, todo un chollo.