Kove desafía a KTM y Yamaha con una trail ligera que destaca por sus capacidades fuera del asfalto

Coches y Motos 24 SEP 2026 - 08:17h.

Está pensada para la aventura

Tiene un precio similar al de la KTM 390 Adventure y un equipamiento difícil de igualar

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Tenemos que detenernos para hablar de la Kove 800 X GT, una moto que es increíble en todos los aspectos, y que se posiciona como una de las mejores trail ligeras que se han diseñado jamás. Es capaz de plantar cara a marcas mucho más poderosas como KTM y como Yamaha, y en relación calidad precio hay pocas alternativas que la superen. Está pensada para la aventura, y para disfrutar de las rutas dentro y fuera del asfalto.

El motor que tiene equipado es de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 799 centímetros cúbicos, que entrega una potencia de 94,5 CV a 9.000 revoluciones por minuto, y con un par máximo de 79 Nm a 7.500 rpm. Cuenta de serie con el embrague anti-rebote y con acelerador electrónico con cuatro modos de conducción, mientras que también dispone de control de velocidad de crucero, y con una IMU desarrollada por Bosch que gestiona el ABS en curva.

En la parte ciclo, confía la frenada en el equipo desarrollado por Taisko, mientras que las suspensiones son de KYB. Es una moto ligera, de unos 195 kilos, nada mal viendo su enorme tamaño, y que te proporciona toda la información que necesitas saber gracias a la pantalla TFT de siete pulgadas que puedes encontrar en la instrumentación. A nivel visual, tampoco hay motos que sean más bonitas, y cuando conozcas su precio, vas a quedarse de piedra.

La Kove 800 X GT apenas cuesta 7.999 euros

Y es que la Kove 800 X GT no implica de una inversión precisamente elevada. Tan solo necesitas desembolsar un total de 7.999 euros para que pueda ser completamente tuya, lo que nos parece un auténtico chollo mires por donde lo mires, de eso no hay ninguna duda.