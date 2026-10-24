Más ligera de lo que parece y preparada para viajar, esta Aprilia sorprende por su polivalencia

Coches y Motos 24 OCT 2026 - 01:46h.

Se trata de una las mejores trail que existen en todo el mercado

La nueva Aprilia es la deportiva más bonita del catálogo

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Cuando hablamos de las mejores motos que nos podemos encontrar dentro del catálogo de Aprilia, es necesario detenernos en la Tuareg 660. Se trata de una las mejores trail que existen en todo el mercado, que sorprende a todos por su magnífica polivalencia, y por ser mucho más ligera de lo que parece. Además, está totalmente preparada para viajar, y cuenta con todo lo necesario, desde un buen nivel de equipamiento, hasta una tecnología avanzada, sin renunciar a unas buenas prestaciones.

Está más enfocada hacia un uso off road, y el peso total del conjunto es de 204 kilos. En 2025 se actualizó para recibir la homologación Euro 5+, y a nivel estético, recuerda a una moto de los años 80 o 90. Su carenado y su pantalla le dan un claro aspecto dakariano, sin despreciar la tecnología actual, como la iluminación full LED. En cuanto a la ergonomía, se ha trabajado para tratar de hacerla lo más cómoda posible, y gracias a su depósito de combustible de 18 litros de capacidad, asegura una autonomía de alrededor de 450 kilómetros.

El propulsor que equipa es de dos cilindros, con una cilindrada de 660 centímetros cúbicos, así como una potencia de 80 CV y un par máximo de 70 Nm. Entre las ayudas a la conducción de las que dispone, se pueden mencionar el control de tracción, el quickshifter bidireccinoal, el control de velocidad de crucero, el freno motor o los cuatro modos de motor, gestionados por el acelerador electrónico. Y en su instrumentación tenemos una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad.

La Aprilia Tuareg 660 tiene un accesible coste de 12.300 euros

No es la moto más barata que se puede conseguir, pero sí que es cierto que, en relación calidad precio, hay pocas que se coloquen a la altura de la Aprilia Tuareg 660. Porque cuesta un total de 12.300 euros, lo que nos parece un precio muy acertado.