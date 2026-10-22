Más completa y, para muchos, más atractiva que la Zontes 703 F

Coches y Motos 22 OCT 2026 - 08:43h.

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Dentro de lo bonita y llamativa que nos parece la Zontes 703 F, hemos descubierto otra opción que nos resulta aún más interesante y completa. Y es que la QJ Motor SRT 800 X es una opción fantástica, que cuenta con todo lo necesario para destacar por encima de las demás, incluyendo un avanzado nivel de equipamiento y de tecnología, y con unas prestaciones más que llamativas. Esto la hace una obra maestra, y una inversión muy inteligente.

Es una trail con un claro enfoque aventurero, que los que la han probado describen como divertida de manejar en todo tipo de contextos, sea para el día a día o para rutas fuera del asfalto. De hecho, su principal enfoque está destinado al off road, con una horquilla invertida con 155 milímetros de recorrido, un mono amortiguador regulable o un doble disco delantero de 320 milímetros de diámetro, que son los elementos que más destacan y sobresalen.

La iluminación de la moto es full LED, y en la instrumentación nos podemos encontrar con una pantalla TFT a todo color que muestra la información que necesitas conocer en cada momento. Y si pasamos a hablar del motor que se esconde en su interior, nos topamos con un propulsor de dos cilindros, con una cilindrada de 754 centímetros cúbicos, que es capaz de entregar una potencia de 75 CV, y un par máximo de 67 Nm. Unas cifras muy a tener en cuenta.

La QJ Motor SRT 800 X cuesta 8.313 euros

En QJ Motor han hecho un favor a todos poniéndole un precio tan apetecible a esta SRT 800 X, pues apenas se necesitan un total de 8.313 euros. Una cantidad que la coloca como una de las mejores compras que se pueden hacer dentro de la firma asiática.