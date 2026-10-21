Harley-Davidson acerca su mundo custom a más bolsillos

Coches y Motos 21 OCT 2026 - 21:46h.

El precio hace que sea tan apetecible para todos los públicos

La Harley-Davidson más carismática de la historia es de 2001

Compartir







En Harley-Davidson han acercado el mundo custom a una mayor cantidad de clientes, con la Nightster Special, que es imposible de ignorar. Ofrece una solución para la gente que busque una moto de estas características y que no disponga de un presupuesto especialmente elevado, lo que provoca que sea tan apetecible para todos los públicos. Tiene un plus de equipamiento extra con respecto a la versión normal, así como unas nuevas tapas del motor con un aspecto más refinado y nuevos colores para elegir, que son el verde, el gris, el negro y el naranja.

Asimismo, también tiene una pequeña cúpula, un manillar más alto y atrasado o unas llantas diferentes, que la hacen fácil de distinguir. En su interior, cuenta con un motor que la hace tan llamativa, gracias a que presume de unas muy buenas cifras. El propulsor en cuestión es de dos cilindros en V, que rinde a 89 CV de potencia a 7.5000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 95 Nm a 5.750 rpm, y con un consumo moderado de 5,5 litros por cada 100 kilómetros.

Se puede elegir libremente entre varios modos de conducción, en concreto, entre tres, y dispone de control de tracción o de freno motor. Obviamente, no le puede faltar el sistema ABS, ni el control de velocidad de crucero. Y en la pantalla TFT de cuatro pulgadas que tiene en la instrumentación, se puede consultar todo de manera sencilla, como el sensor de presión de los neumáticos o la autonomía. Pasando a la parte ciclo, dispone de una horquilla Showa o de pinzas de freno Brembo.

La Harley-Davidson Nightster Special sorprende por su precio

Pero si hay algo que nos ha llamado la atención al ver esta Harley-Davidson Nightster Special es su irrisorio precio, que hace que todos se puedan permitir su adquisición. Y es que será suficiente con pagar un total de 15.100 euros para conseguirla.