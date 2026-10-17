Harley-Davidson actualiza una de sus siluetas más reconocibles sin renunciar a su personalidad

Coches y Motos 17 OCT 2026 - 16:22h.

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En Harley-Davidson han actualizado y renovado una de sus motos más populares y reconocibles, pero sin renunciar a la personalidad ni a su ADN, que se mantiene intacto. Esto hace que la Nighster Special sea una de las mejores que puedes encontrar en el mercado, una moto espectacular de principio a fin, y que se puede conseguir en una amplia variedad de colores. De modo que puedes elegir libremente entre el verde, el negro, el gris o el naranja.

Monta el famoso propulsor Revolution Max 975 T, un motor de dos cilindros en V que entrega una potencia de 89 CV a 7.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 95 Nm a 5.750 rpm. Su consumo es bastante más moderado de lo que podíamos imaginar, ya que se sitúa en 5,5 litros por cada 100 kilómetros, por lo que puedes hacer largos trayectos sin preocupación por parar a repostar. Y es que depósito de combustible tampoco se queda atrás, con una capacidad de 11,5 litros.

La electrónica es considerablemente avanzada, con varios modos de conducción seleccionables, en concreto cinco, así como control de tracción, sistema de control de freno motor, control de velocidad de crucero… Y en la instrumentación, nos topamos con una pantalla TFT de cuatro pulgadas que sustituye al cuadro analógico de la anterior versión, que tiene conectividad mediante Bluetooth, y que te muestra toda la información que necesitas saber en todo momento.

La Harley-Davidson Nightster Special cuesta 15.100 euros

La Harley-Davidson Nightster Special tiene un precio que es realmente justo y razonable, y que se puede pagar sin la necesidad de hacer ninguna gran inversión. Porque tan solo vas a tener que poner un total de 15.100 euros, lo que nos ha sorprendido gratamente.