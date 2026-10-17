Joaquín Anduro 17 OCT 2026 - 12:43h.

Flick da la cara por Gavi y su ejemplo en el Barça

La FIFA no le levanta el castigo a Gavi tras la polémica en la final del Mundial y no jugará ante Inglaterra

Compartir







La competencia en el centro del campo del FC Barcelona ha aumentado aún más este verano con la llegada de Rodri Hernández y esto provoca que los minutos se repartan aún más con Gavi como uno de los principales damnificados. El sevillano ha bajado su rol en este arranque de temporada y se ha encontrado con la defensa de Hansi Flick, que le ha catalogado como el "corazón" del equipo tras reconocer su tristeza por quedarse fuera de la última convocatoria de España después de proclamarse en verano campeón del mundo.

En sala de prensa en la previa del duelo de este sábado en casa del Real Betis, el técnico alemán respondió así a cómo se encuentra el jugador ante un partido especial para él por su procedencia de Los Palacios y su paso por la cantera bética: "Gavi no fue convocado con la selección nacional. Estaba un poco triste por eso, decepcionado, por supuesto, pero lo que vimos en los entrenamientos durante este parón fue genial".

PUEDE INTERESARTE El Barça mira al Betis entre pasillito y pruebas con Raphinha y las bromas de Lamine Yamal

"Ahora es muy profesional y cada día quiere ser mejor, así que está en una buena situación. Gavi, en términos de intensidad, en términos de concentración, está ahora a un nivel realmente bueno y, como he dicho, Gavi es el corazón de este equipo porque lo da todo por el club, por este equipo, y lo necesitamos como jugador, con este carácter. Para mí es un jugador top cuando está a su mejor nivel, y creo que está cerca de su 100% y, para nosotros, es una opción realmente buena también para mañana", respondió Hansi Flick.

Gavi pierde protagonismo en el Barcelona

El choque del pasado fin de semana ante el Getafe ha sido únicamente el segundo en toda la temporada con el centrocampista como titular ya que no partía de inicio desde el debut liguero en Elche del pasado 23 de agosto. Desde entonces, Gavi se quedó fuera de la convocatoria de los dos encuentros siguientes precisamente por un golpe sufrido en el Martínez Valero y sin minutos a pesar de haber entrado ya en la lista hasta en tres partidos.

Un rol muy reducido para un futbolista que, cuando ha estado sano de los graves problemas de lesiones sufridos en la rodilla, ha sido siempre fundamental en este Barcelona. También en la Selección Española y, tras participar en los festejos de la Euro 2024, donde no pudo estar por lesión, finalmente se pudo desquitar con el Mundial del pasado verano. Esto no evitó que Luis de la Fuente le dejase fuera de la última lista a pesar de que sólo tenía un partido de sanción de los cuatro que disputó España, a raíz de la pelea con Paredes tras el pitido final en la final ante Argentina.