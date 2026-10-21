Coches y Motos 21 OCT 2026 - 23:38h.

Elegante, deportivo, muy tecnológico y con espacio para toda la familia, incluida la mascota

Mejor y, para muchos, más bonito que el Cupra Formentor

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Cuando Cupra se independizó de Seat en 2018, muchos pensaron que sería simplemente una marca de versiones deportivas. Sin embargo, la firma española tenía otros planes. Su objetivo era construir una identidad propia, con automóviles atrevidos y una imagen reconocible. El Cupra Tavascan representa perfectamente esa filosofía. Es el primer SUV completamente eléctrico de la compañía y uno de sus modelos más llamativos.

Basta observar su carrocería para entender sus intenciones. El Tavascan combina una silueta de SUV coupé con un frontal agresivo, líneas musculosas y una caída del techo especialmente pronunciada. Su estética rompe con la sobriedad habitual de muchos eléctricos. Cupra ha querido crear un automóvil que llame la atención incluso antes de arrancar.

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El SUV eléctrico que eligen quienes buscan deportividad premium sin pagar un dineral

El interior tampoco pasa desapercibido. La consola central presenta una estructura original que separa visualmente las plazas delanteras. Los asientos deportivos tipo bucket, la iluminación ambiental y los materiales refuerzan su personalidad. Además, incorpora una pantalla de 15 pulgadas, climatizador de tres zonas, faros Matrix LED y asistentes avanzados de conducción.

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Con 4,64 metros de longitud y una batalla de 2,77 metros, el Tavascan ofrece espacio suficiente para viajar cómodamente. Su maletero de 540 litros también demuestra que el diseño no está reñido con la practicidad. Por dimensiones y planteamiento, puede considerarse una alternativa eléctrica a SUV como el Toyota RAV4, Lexus NX, Audi Q5 o Mercedes GLC.

Hasta 340 CV de potencia y más de 530 km de autonomía

La gama comienza con una versión de 190 CV y 350 Nm, equipada con una batería de 61 kWh. Ofrece 441 kilómetros de autonomía WLTP y acelera de 0 a 100 km/h en 8,6 segundos. Por encima aparece una variante de 286 CV, capaz de recorrer hasta 568 kilómetros gracias a su batería de 82 kWh.

Quienes buscan mayores prestaciones tienen el Tavascan de 340 CV. Esta versión completa el 0 a 100 km/h en 5,5 segundos y anuncia 533 kilómetros de autonomía. Unas cifras que refuerzan el carácter deportivo que Cupra quiere mantener incluso en sus modelos eléctricos.

El precio de catálogo arranca en 52.010 euros, aunque Cupra anuncia una oferta desde 36.380 euros. También propone 48 cuotas de 260 euros, con una entrada de 11.083,79 euros y una última cuota de 20.137,53 euros. No es barato, pero cuesta menos que los más de 80.000 euros de algunos SUV premium que ofrecen lo mismo o menos.