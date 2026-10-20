Más original y, para muchos, más manejable que la Triumph Tiger 1200

Coches y Motos 20 OCT 2026 - 18:37h.

Su estética es imponente, agresiva y personal

Triumph pone al alcance de más bolsillos una de sus motos más especiales

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Cuando hablamos de la Triumph Tiger 1200, hay mucha gente que pone en valor todo lo que ofrece, pero que también admite que hay otros modelos que le llaman más la atención. Y uno de los más mencionados es la KTM 1290 Super Duke R, que consideran que es más original, y también más fácil de manejar, pese a que también es de un enorme tamaño. Se trata de una maxi naked radical, con una estética rompedora, y que se ha ido actualizando y mejorando con el paso de los años.

Es una naked en toda regla, por lo que deja al descubierto el chasis de sección tubular, fabricado en acero. Esto permite observar con gran facilidad uno de sus puntos fuertes, como es el poderoso motor V-Twin que tiene instalado, de 1301 centímetros cúbicos de cilindrada, que entrega una potencia de 177 CV a 6.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 140 Nm a 7.000 rpm. Está dotado de válvulas mecanizadas en titanio, así como embrague anti-rebote, sistema de doble encendido o acelerador ride by wire.

Su estética es imponente, agresiva y personal, con un faro delantero totalmente de LED, dividido en dos partes para facilitar la entrada de aire a la caja de filtro. El depósito de combustible, perfectamente integrado en el conjunto, es de 16 litros de capacidad, por lo que presume de una gran autonomía. Su ergonomía es muy cómoda, y cuenta con embrague anti-rebote, quickshifter bidireccional, tres modos de conducción seleccionables y dos personalizables, sistema anti-caballito, control de velocidad de crucero, control de tracción, ABS desconectable… y en la instrumentación, tenemos una pantalla TFT de cinco pulgadas ajustable en inclinación.

La KTM 1290 Super Duke R cuesta 21.375 euros

Por todo lo que ofrece, y viendo su tamaño y equipamiento, opinamos que la KTM 1290 Super Duke R tiene un coste más que razonable, de 21.375 euros, lo que nos parece una cifra muy interesante.