Triumph pone al alcance de más bolsillos una de sus motos más especiales

Coches y Motos 12 OCT 2026 - 09:18h.

El peso del conjunto es de 170 kilos,

La nueva Triumph es, para muchos, la más bonita de la marca

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En Triumph han encontrado la manera de complacer a todos sus clientes, poniendo al alcance de todos los bolsillos una de las motos más especiales que existen en su catálogo. Se trata de la Speed 400, uno de los mejores modelos que hemos visto, y que es la mejor naked que vas a poder encontrar en el mercado dentro de las que se pueden conducir con el carné A2. Tiene unos acabados premium, una tecnología mucho más completa que la de sus rivales directos.

Estrena un nuevo propulsor de 398 centímetros cúbicos de cilindrada, que es capaz de desarrollar una potencia de 40 CV, refrigerado por agua, con doble árbol de levas y cuatro válvulas, dotado de embrague anti-rebote. Cuenta con la homologación Euro 5+, y el peso del conjunto es de 170 kilos, lo que la hace tan fácil y agradable de manejar, pudiendo realizar trayectos largos sin cansarte en exceso. Y el ABS está desarrollado por Bosch, otro punto a tener en cuenta.

Dentro de su equipamiento, que es otro de los aspectos que hace tan diferente a esta modo, lo que más nos llama la atención es que dispone de control de tracción, además de una esfera digital en el velocímetro y distintos chivatos luminosos. Sin ignorar la pantalla multifuncional digital LCD en la instrumentación, que muestra toda la información que necesitas, entre la que se encuentra el consumo de combustible, la autonomía o la marcha engranada.

La Triumph Speed 400, a precio de regalo

Para acabar de poner la guinda al pastel en esta Triumph Speed 400, tienes que conocer su increíble precio, que provoca que todo el mundo se pueda permitir conseguirla. Porque apenas necesitas un total de 5.645 euros en caso de que quieras tenerla en el garaje o parking de tu casa.