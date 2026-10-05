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BMW F 450 R: la nueva naked de BMW llega con 48 CV y 175 kg

BMW F 450 R
BMW F 450 R. BMW
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BMW Motorrad amplía su gama con la F 450 R, una naked desarrollada específicamente para la categoría A2 y concebida para ofrecer una conducción ágil, accesible y divertida.

Con 35 kW (48 CV) a 8.750 rpm y 43 Nm de par a 6.750 rpm, el propulsor promete una respuesta contundente desde abajo. BMW asegura que hasta el 80 % del par disponible llega ya a 3.000 rpm, mientras el consumo homologado se queda en 3,8 l/100 km. El depósito de 14 litros permite superar los 350 kilómetros de autonomía.

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Motor compacto y un chasis para disfrutar

Su diseño sigue el lenguaje visual de las naked deportivas de BMW, con una imagen compacta y marcada. El depósito y la carrocería están configurados para facilitar el apoyo de las rodillas y reforzar la sensación de control.

El bicilíndrico en paralelo incorpora un desfase de 135 grados en el cigüeñal y un eje de equilibrado para combinar carácter y suavidad. El escape, situado bajo el motor, está fabricadoen acero inoxidable.

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BMW F 450 R
BMW F 450 R. BMW

La transmisión es de seis velocidades. El Shift Assistant Pro permite realizar cambios ascendentes y descendentes sin utilizar la maneta de embrague.

La parte ciclo toma como base el concepto de chasis de la F 450 GS, aunque recibe una configuración específica para carretera. Con 175 kg en orden de marcha, la relación entre potencia y peso se convierte en uno de sus principales argumentos.

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La suspensión delantera recurre a una horquilla invertida KYB de 43 milímetros, mientras detrás trabaja un basculante de aluminio con amortiguador central.

Cuatro versiones para elegir

BMW equipa de serie la F 450 R con ABS Pro, control dinámico de frenado DBC, control de tracción DTC y gestión del par de arrastre MSR. El paquete Riding Modes Pro añade el modo Dynamic Pro, configurable según las preferencias del piloto.

BMW F 450 R
BMW F 450 R. BMW

El equipo de frenos combina un disco delantero flotante de 310 milímetros con pinza monobloque Brembo de cuatro pistones y un disco trasero de 240 milímetros con pinza ByBre.

El sistema de frenada incorpora ABS Pro, capaz de intervenir también con la moto inclinada, mientras el DBC ayuda a evitar aceleraciones involuntarias durante frenadas exigentes. La luz de freno dinámica avisa a los vehículos que circulan detrás.

La ergonomía busca facilitar el control. El manillar de aluminio, situado alto y cerca del piloto, acompaña un asiento estándar de 790 milímetros. BMW ofrece además asientos de 775 y 810 milímetros, permitiendo adaptar la moto a diferentes estaturas.

En tecnología, la F 450 R incorpora iluminación LED y una pantalla TFT de 6,5 pulgadas. Las versiones M Sport con Riding Modes Pro añaden pantallas específicas con datos sobre tracción, frenada, inclinación y cronómetro de vueltas.

La gama se estructura en cuatro variantes: Base, Exclusive, M Sport y RM Sport con paquete Innovation.

Con esta F 450 R, BMW Motorrad lleva su tradición naked a un formato compacto, ligero y orientado al público A2.

BMW F 450 R
BMW F 450 R. BMW
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