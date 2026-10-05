BMW F 450 R: la nueva naked de BMW llega con 48 CV y 175 kg

BMW Motorrad amplía su gama con la F 450 R, una naked desarrollada específicamente para la categoría A2

BMW te enseña la carretera como nunca la has visto

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BMW Motorrad amplía su gama con la F 450 R, una naked desarrollada específicamente para la categoría A2 y concebida para ofrecer una conducción ágil, accesible y divertida.

Con 35 kW (48 CV) a 8.750 rpm y 43 Nm de par a 6.750 rpm, el propulsor promete una respuesta contundente desde abajo. BMW asegura que hasta el 80 % del par disponible llega ya a 3.000 rpm, mientras el consumo homologado se queda en 3,8 l/100 km. El depósito de 14 litros permite superar los 350 kilómetros de autonomía.

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Motor compacto y un chasis para disfrutar

Su diseño sigue el lenguaje visual de las naked deportivas de BMW, con una imagen compacta y marcada. El depósito y la carrocería están configurados para facilitar el apoyo de las rodillas y reforzar la sensación de control.

El bicilíndrico en paralelo incorpora un desfase de 135 grados en el cigüeñal y un eje de equilibrado para combinar carácter y suavidad. El escape, situado bajo el motor, está fabricadoen acero inoxidable.

La transmisión es de seis velocidades. El Shift Assistant Pro permite realizar cambios ascendentes y descendentes sin utilizar la maneta de embrague.

La parte ciclo toma como base el concepto de chasis de la F 450 GS, aunque recibe una configuración específica para carretera. Con 175 kg en orden de marcha, la relación entre potencia y peso se convierte en uno de sus principales argumentos.

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La suspensión delantera recurre a una horquilla invertida KYB de 43 milímetros, mientras detrás trabaja un basculante de aluminio con amortiguador central.

Cuatro versiones para elegir

BMW equipa de serie la F 450 R con ABS Pro, control dinámico de frenado DBC, control de tracción DTC y gestión del par de arrastre MSR. El paquete Riding Modes Pro añade el modo Dynamic Pro, configurable según las preferencias del piloto.

El equipo de frenos combina un disco delantero flotante de 310 milímetros con pinza monobloque Brembo de cuatro pistones y un disco trasero de 240 milímetros con pinza ByBre.

El sistema de frenada incorpora ABS Pro, capaz de intervenir también con la moto inclinada, mientras el DBC ayuda a evitar aceleraciones involuntarias durante frenadas exigentes. La luz de freno dinámica avisa a los vehículos que circulan detrás.

La ergonomía busca facilitar el control. El manillar de aluminio, situado alto y cerca del piloto, acompaña un asiento estándar de 790 milímetros. BMW ofrece además asientos de 775 y 810 milímetros, permitiendo adaptar la moto a diferentes estaturas.

En tecnología, la F 450 R incorpora iluminación LED y una pantalla TFT de 6,5 pulgadas. Las versiones M Sport con Riding Modes Pro añaden pantallas específicas con datos sobre tracción, frenada, inclinación y cronómetro de vueltas.

La gama se estructura en cuatro variantes: Base, Exclusive, M Sport y RM Sport con paquete Innovation.

Con esta F 450 R, BMW Motorrad lleva su tradición naked a un formato compacto, ligero y orientado al público A2.