BMW da un nuevo paso en la integración de sus sistemas digitales

BMW vuelve a enamorar con un diseño que lleva su lenguaje más limpio y reducido a una nueva era

Compartir







BMW da un nuevo paso en la integración de sus sistemas digitales. Desde este mes, BMW Maps incorpora la asistencia al conductor en una única vista 3D en los vehículos equipados con BMW Operating System X.

La pantalla central mostrará el vehículo con precisión dentro de su carril y a la altura correcta de la carretera. Así, el conductor podrá consultar en un mismo espacio la ruta, el entorno que detecta el automóvil y las funciones de asistencia activas.

PUEDE INTERESARTE Citroën hace frente a BMW y Mercedes con un SUV híbrido enchufable que sobresale por confort y autonomía

La propuesta busca facilitar la orientación en autopistas, cruces y escenarios urbanos, especialmente cuando la circulación se vuelve más compleja. La representación tridimensional permite entender con mayor claridad qué está ocurriendo alrededor del vehículo y cómo intervienen los sistemas de asistencia.

Visión 3D para entender la conducción asistida

La integración cobra especial importancia durante los desplazamientos largos. El Highway Assistant permite conducir sin manos en autopistas a velocidades de hasta 130 km/h, controlando aceleración, frenada y dirección.

PUEDE INTERESARTE Benelli planta cara a BMW con una trail para viajar sin renunciar a capacidades fuera del asfalto

El sistema también puede realizar cambios de carril automatizados después de que el conductor los confirme mediante una simple mirada. Con BMW Maps y la guía de ruta activada, la asistencia puede acompañar el recorrido desde el acceso a la autopista hasta la salida.

BMW plantea así una representación más clara de la conducción asistida y semiautomática. En lugar de mostrar por separado la información de navegación y la procedente de los sistemas de asistencia, ambas aparecen integradas en una misma representación del entorno.

PUEDE INTERESARTE Leapmotor ofrece un SUV eléctrico tan tecnológico y espacioso que obliga a mirar más allá de BMW, Mercedes y Audi

Esta función también adquiere relevancia de cara a la evolución de la conducción asistida en ciudad. A partir de 2027, los BMW equipados con BMW Operating System X comenzarán a incorporar funciones de conducción asistida y semiautónoma guiadas por navegación en zonas urbanas, inicialmente en Alemania.

Mapas unidos con sensores e inteligencia artificial

BMW Maps con asistencia al conductor ha sido desarrollado internamente por el Grupo BMW y utiliza datos de navegación y tecnología cartográfica de Mapbox. La solución combina información de mapas, sensores del vehículo e inteligencia artificial.

Según BMW, esta integración convierte la representación 3D en un elemento diferenciador de su estrategia de navegación inteligente. Mapbox, socio tecnológico del proyecto, destaca que el conductor puede identificar con claridad el carril que debe seguir y visualizar lo que sucede alrededor del vehículo dentro de una experiencia integrada.

La nueva función se apoya en la generación más reciente de sistemas de asistencia desarrollados para trabajar junto al BMW Operating System X. Su objetivo es ofrecer una lectura más coherente de la situación de conducción y reducir la separación entre navegación y asistencia.

No obstante, BMW advierte de que BMW Maps con asistencia al conductor no estará disponible de forma universal. La función requiere el Highway Assistant o el Highway Assistant and City y se ofrecerá únicamente en determinados países, ciudades y carreteras, mediante una implantación progresiva.

También variarán según el mercado la disponibilidad, el alcance de las funciones y las limitaciones de los sistemas de asistencia. Por tanto, la experiencia concreta dependerá de las condiciones establecidas en cada país.

Con esta actualización, BMW convierte el mapa en algo más que una herramienta para seguir indicaciones. La pantalla central muestra dónde está el vehículo, qué ocurre alrededor y qué funciones están ayudando.

BMW Maps refuerza la estrategia de software de BMW y anticipa una mayor conexión entre navegación y conducción automatizada, también en entornos urbanos, nuevos escenarios y mercados internacionales clave.