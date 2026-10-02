Citroën hace frente a BMW y Mercedes con un SUV híbrido enchufable que sobresale por confort y autonomía

Coches y Motos 02 OCT 2026 - 16:49h.

El nuevo C5 aircross es uno de los mejores modelos de la historia de la marca

El Citroën menos bonito es una ganga

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Citroën lleva décadas haciendo las cosas a su manera cuando se trata de confort. El nuevo C5 Aircross recoge esa tradición y la lleva a un SUV de 4,65 metros que, en versión híbrida enchufable, puede recorrer 86 kilómetros WLTP sin encender el motor de gasolina. En ciudad, la marca anuncia incluso más de 100 kilómetros.

Es una combinación interesante porque permite mirar hacia modelos bastante más caros sin intentar imitarlos. Citroën no quiere fabricar un BMW con otro logotipo ni copiar el ambiente de un Mercedes. Su alternativa pasa por ofrecer mucho espacio, una suspensión pensada para filtrar bien las irregularidades y una autonomía eléctrica que permite utilizarlo como eléctrico durante buena parte de la semana.

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El confort sigue siendo la especialidad de la casa

El C5 Aircross utiliza los conocidos amortiguadores progresivos hidráulicos de Citroën. En lugar de buscar una suspensión muy firme para que un SUV grande parezca deportivo, la puesta a punto intenta aislar a los ocupantes de juntas, baches y asfaltos deteriorados. Es una filosofía especialmente agradecida cuando aparecen kilómetros de autopista o se viaja con niños detrás.

Los asientos Advanced Comfort siguen la misma idea. Utilizan un acolchado generoso y están diseñados para repartir mejor la presión durante trayectos largos. Puede parecer un detalle menor cuando se mira una ficha técnica, pero después de tres o cuatro horas al volante es precisamente donde un coche confortable empieza a justificar su planteamiento.

La nueva generación también ha crecido. Mide 4,65 metros y cuenta con 2,78 metros entre ejes, unas dimensiones que dejan más sitio para las piernas detrás. Citroën ha mantenido además una carrocería relativamente cuadrada en la zona posterior, evitando sacrificar demasiada habitabilidad para conseguir una caída de techo más espectacular.

86 kilómetros permiten utilizarlo de otra manera

La versión Plug-In Hybrid desarrolla 195 CV y utiliza una batería de 21 kWh. Lo importante no es tanto la potencia como esos 86 kilómetros de autonomía eléctrica homologada, un 33 % más que en el anterior C5 Aircross enchufable.

En recorridos urbanos puede superar los 100 kilómetros según el ciclo homologado. Para alguien que recorra 30 o 40 kilómetros al día y pueda cargar en casa, eso significa pasar varias jornadas sin utilizar gasolina. Cuando llega un viaje largo, el motor térmico elimina la necesidad de organizar toda la ruta alrededor de cargadores.

El depósito de 55 litros ayuda precisamente ahí. Citroën anuncia hasta 650 kilómetros de autonomía en autopista combinando ambas fuentes de energía. La recarga completa necesita 2 horas y 55 minutos utilizando el cargador embarcado opcional de 7,4 kW, mientras que con el de serie de 3,7 kW requiere algo más de cinco horas.

No son cifras pensadas para presumir de aceleración. Son cifras pensadas para hacer cómodo el uso de un híbrido enchufable.

Otra manera de enfrentarse a los premium

BMW y Mercedes pueden ofrecer interiores más lujosos, motores más potentes y una imagen de marca que Citroën ni siquiera intenta discutir. El C5 Aircross busca otra puerta de entrada: dar mucho confort y una autonomía eléctrica útil sin llevar el precio al territorio habitual de los SUV premium.

También lo hace con un interior que abandona parte de la austeridad del modelo anterior. La gran pantalla vertical ocupa el centro del salpicadero, mientras el habitáculo juega con materiales acolchados y formas sencillas para crear una sensación agradable sin disfrazarse de berlina de lujo.

Ahí funciona especialmente bien este Citroën. No pretende ganar a un BMW conduciendo como un BMW. Tampoco quiere parecer un Mercedes. Hace frente a ambos ofreciendo algo que la marca francesa conoce muy bien: viajar cómodamente, con espacio de sobra y utilizando electricidad durante muchos de los desplazamientos diarios. Para quien valore precisamente eso, el C5 Aircross PHEV tiene argumentos bastante serios.