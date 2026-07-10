Citroën acerca el C5 Aircross, el SUV que destaca por su comodidad en largos viajes

Coches y Motos 10 JUL 2026 - 14:23h.

La marca francesa tiene uno de los SUV más confortables del mercado

El Citroën menos bonito es una ganga

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No todos los SUV persiguen el mismo objetivo. Mientras algunos buscan ofrecer una conducción deportiva o una imagen especialmente agresiva, el Citroën C5 Aircross apuesta por una filosofía completamente diferente: hacer que cada viaje sea lo más cómodo posible. Esa personalidad propia le ha permitido convertirse en una de las alternativas más interesantes para quienes recorren muchos kilómetros al año o simplemente quieren disfrutar de un elevado nivel de confort en cualquier desplazamiento.

Ahora, además, las promociones disponibles permiten acceder a este SUV francés en unas condiciones más atractivas, reforzando su posición dentro de un segmento donde cada vez resulta más difícil diferenciarse.

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Su diseño transmite robustez y modernidad, con una carrocería de líneas suaves, una firma luminosa muy característica y detalles que le aportan un estilo fácilmente reconocible. Sin necesidad de recurrir a una estética excesivamente deportiva, el C5 Aircross mantiene una presencia elegante y actual.

Un interior pensado para viajar con total comodidad

El gran argumento del Citroën C5 Aircross está en el confort. La marca francesa ha desarrollado este modelo poniendo el bienestar de los ocupantes por delante de cualquier otra consideración, algo que se aprecia desde los primeros kilómetros.

La suspensión con topes hidráulicos progresivos consigue absorber con gran eficacia las irregularidades del firme. Baches, juntas de dilatación o carreteras en peor estado apenas se transmiten al habitáculo, ofreciendo una sensación de suavidad poco habitual entre los SUV de su categoría.

A ello se suman los asientos Advanced Comfort, diseñados para reducir la fatiga durante los viajes largos gracias a un acolchado específico y una ergonomía muy cuidada. Tanto el conductor como los pasajeros disfrutan de un elevado nivel de comodidad incluso después de varias horas al volante.

El espacio interior también juega un papel importante. Las plazas traseras ofrecen una gran amplitud para piernas y cabeza, permitiendo viajar con comodidad a cinco ocupantes. El maletero, además, proporciona una capacidad muy generosa, ideal para familias, escapadas de fin de semana o vacaciones con abundante equipaje.

La sensación de calidad también ha evolucionado notablemente. Los materiales presentan un buen nivel de acabado, el aislamiento acústico está muy conseguido y la disposición de los mandos resulta intuitiva, facilitando la conducción diaria.

Tecnología, eficiencia y una conducción orientada al bienestar

El Citroën C5 Aircross incorpora una dotación tecnológica que responde a las necesidades actuales. Dependiendo de la versión elegida puede equipar cuadro de instrumentos digital, pantalla multimedia de gran tamaño, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, navegador, cámaras de ayuda al aparcamiento y un amplio conjunto de asistentes de conducción destinados a mejorar tanto la seguridad como el confort.

La gama de motores permite adaptarse a distintos perfiles de conductor. Existen opciones de gasolina para quienes realizan un kilometraje moderado, así como variantes híbridas enchufables que permiten recorrer buena parte de los desplazamientos cotidianos en modo eléctrico, reduciendo consumos y emisiones.

En carretera, el C5 Aircross demuestra cuál es su verdadera filosofía. La dirección prioriza la suavidad, la suspensión filtra perfectamente las irregularidades y el aislamiento frente al ruido exterior contribuye a crear un ambiente especialmente relajado. Todo ello hace que los viajes largos resulten menos cansados y mucho más agradables.

Precisamente esa apuesta por el confort es lo que convierte al Citroën C5 Aircross en una propuesta diferente dentro del segmento SUV. No pretende ser el más deportivo ni el más llamativo, sino uno de los mejores compañeros para el día a día y para recorrer largas distancias con la máxima comodidad. Una combinación de espacio, tecnología, eficiencia y bienestar a bordo que sigue situándolo entre las alternativas más interesantes para familias y conductores que valoran viajar sin prisas y con el mayor confort posible.