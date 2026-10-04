Esta BMW GS de acceso está arrasando entre quienes quieren una trail premium sin gastar una fortuna

Coches y Motos 04 OCT 2026 - 00:07h.

Está pensada para aquellos usuarios que apenas salen del asfalto

La alternativa barata a la BMW trail y, para muchos, muy atractiva

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Desde BMW consiguen sorprender una vez más a todos, con una moto que está arrasando entre la gente que busca una trail premium, pero sin gastarse ningún dineral. Y esto hace que la F 800 GS sea una de las opciones más buscadas y recomendadas por todos, al ofrecerte todo lo que puedes pedir. Se ha ido actualizando y renovando con el paso de los años, y el resultado es una moto excelente, que no tenemos ninguna duda de que es un acierto asegurado.

Está pensada para aquellos usuarios que apenas salen del asfalto, y que quieren una moto práctica para su uso a diario, y para hacer rutas. En su interior se esconde un propulsor de 895 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 87 CV, aunque se puede limitar para el carné A2. Y tiene incorporados dos modos de conducción, control dinámico de tracción y ABS Pro, así como también control de par o control dinámico de frenada.

El motor va anclado a un chasis de acero al que acompañan unas suspensiones más modestas que las que utilizan motos de mayor cilindrada, así como un mono amortiguador regulable en precarga. En su equipamiento, podemos resaltar la introducción de una pantalla TFT de 6,5 pulgadas digital, antes era analógica, con conectividad. La iluminación es full LED, y los cubre manos y los puños calefactables se incluyen de serie.

La BMW F 800 GS cuesta 11.180 euros

Como hemos dicho al principio, esta moto es magnífica para los amantes de las trail, que busquen una moto buena, bonita y barata. Y la BWW F 800 GS es la mejor opción que existe, al estar disponible desde 11.180 euros, lo que a todos nos parece una verdadera maravilla. Si la compras, acertarás de pleno.