Más bonita que la BMW F 900 GS y más funcional que la Suzuki V-Strom 800DE

Coches y Motos 14 MAR 2026 - 21:53h.

La Triumph Tiger 900 está diseñada para las pistas más difíciles y los viajes para carretera más duros

La Suzuki, muy bonita, que casi no pisa la gasolinera

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Hemos encontrado una moto que rápidamente ha conseguido conquistarnos a todos, pues nos parece más bonita que la BMW F 900 GS, y también más funcional que la Suzuki V-Strom 800 DE. Lleva el sello de Triumph, que rara vez decepciona a alguien, y a nosotros nos ha quedado claro que es una compra que merece mucho la pena realizar, pues no te vas a arrepentir jamás. Y en cuanto compruebes todo lo que ofrece, te quedarás sin palabras.

Porque esta Triumph Tiger 900 está diseñada para las pistas más difíciles y los viajes para carretera más duros. Combina las mejores capacidades y especificaciones off-road con un gran confort para viajes largos, y una manejabilidad fantástica, además de contar con hasta seis modos de conducción, que son el road, el rain, el sport, el rider, el off-road y el off-road Pro. Y no le falta de nada al motor, que es un tricilíndrico en línea, con refrigeración líquida y 12 válvulas, así como también con un doble árbol de levas en cabeza.

La cilindrada del motor es de 888 centímetros cúbicos, capaz de rendir a una potencia de 108 CV a 8.750 revoluciones por minuto, con un par máximo de 90 Nm a 6.850 rpm. La transmisión final es mediante cadena, asociada a un cambio de seis velocidades, con un embrague multidisco bañado en aceite. Y la alimentación es mediante inyección de combustible electrónica secuencial multi punto, con acelerador electrónico. Por otro lado, el depósito tiene una capacidad de 20 litros, y el consumo es de 4,7 litros por cada 100 kilómetros.

Precio final de la Triumph Tiger 900

Si te convence esta Triumph Tiger 900, entonces no tienes que dudar a la hora de pagar los 17.395 euros que cuesta, que nos parecen una cifra más que razonable. Y puede elegir entre una amplia gama de colores, para personalizar la moto a tú gusto.