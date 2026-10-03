Más bonito, con un precio más ajustado y, para muchos, una opción más interesante que el BMW Serie 1

Coches y Motos 03 OCT 2026 - 19:09h.

Un compacto que no tiene problemas en codearse con los premium

Ojo con la letra pequeña del BMW iX3

Compartir







No todos los compactos con aspiraciones premium tienen que ser alemanes. Mazda lleva años siguiendo su propio camino y el Mazda 3 es probablemente uno de los mejores ejemplos. Compite directamente con BMW Serie 1, Audi A3 y Mercedes Clase A, pero apuesta por una personalidad diferente. Y también por un precio bastante contenido.

El Mazda 3 entra primero por los ojos. Su carrocería mide 4,46 metros de largo y destaca por unas líneas limpias y deportivas. Pero no todo es cuestión de imagen. Su batalla alcanza los 2,72 metros y el maletero ofrece 351 litros, ampliables hasta 1.026 litros abatiendo los asientos posteriores.

Elegancia y carácter premium

Mazda también se desmarca de buena parte de sus competidores cuando toca hablar de mecánica. Nada de pequeños motores turbo en la versión básica. El fabricante japonés utiliza un 2.5 E-Skyactiv-G de gasolina, que desarrolla 140 CV y 238 Nm de par máximo. Está asociado de serie a una caja manual de seis velocidades y tracción delantera.

PUEDE INTERESARTE El nuevo BMW es el familiar más espectacular que ha fabricado BMW y supera a modelos más caros

Sus cifras dejan claro que Mazda tampoco persigue unas prestaciones de infarto. El compacto necesita 9,5 segundos para alcanzar los 100 km/h y llega a 206 km/h. El consumo medio homologado se queda en 5,9 l/100 km. Además, quien prefiera olvidarse del pedal del embrague puede incorporar cambio automático por 2.300 euros más.

PUEDE INTERESARTE No es barato, pero este BMW es un icono

Equipamiento a la altura de los mejores

Mazda tampoco se queda corta en equipamiento. El acabado de acceso Prime-Line ya cuenta con Mazda Connect y pantalla de 10,25 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos y compatibilidad con Alexa. También incorpora sensores de aparcamiento traseros y un equipo de sonido con seis altavoces.

La seguridad tampoco queda relegada a versiones superiores. El Mazda 3 incluye control de crucero adaptativo por radar, además de faros LED con nivelación automática. A ello suma retrovisores calefactados y plegables eléctricamente y llantas de aleación de 16 pulgadas. Un equipamiento bastante completo desde el primer escalón.

Y queda un argumento importante: cuesta 28.265 euros en su versión de acceso. El Mazda 3 se enfrenta al BMW Serie 1, al Audi A3 y al Mercedes Clase A, pero también al Toyota Corolla. No lleva un emblema premium en el frontal. Pero tampoco parece necesitarlo.