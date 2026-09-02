La Triumph Tiger Sport 660 tiene una alternativa con más equipamiento y a un precio inferior

Coches y Motos 02 SEP 2026 - 22:07h.

Te concede su avanzado nivel de equipamiento y su completa electrónica

La Triumph más bonita de la historia de la marca es de 2023

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A la Triumph Tiger Sport 660 le ha salido una dura competencia, y aunque se mantiene como una de las mejores motos del segmento, también hay que destacar la Cyclone RX 600, una trail de media cilindrada, que se puede limitar en caso de que dispongas del carné A2. Es perfecta para una orientación viajera, y se adapta a la perfección a rutas por carretera y off road, gracias a las opciones que te concede su avanzado nivel de equipamiento y su completa electrónica.

En el apartado estético, lo que más nos llama la atención es su parte delantera voluminosa, con un depósito increíble de 18 litros de capacidad, que va unido a un carenado superior, que incorpora un afilado pico de pato y una pantalla parabrisas de gran tamaño y regulable. La ergonomía también está analizada a fondo para ser lo más cómoda posible, y en su interior se esconde un propulsor de 59 CV de potencia, con un par máximo de 55 Nm.

Es un motor de dos cilindros en línea, con cuatro válvulas por cilindro, que dispone de control de tracción, pero no de acelerador electrónico ni de modos de conducción. El ABS, por otro lado, es desconectable, y las suspensiones son ajustables, tanto por delante como por detrás. Y el equipamiento es de lo más completo y avanzado que hay, gracias a la pantalla TFT que podemos encontrar en la instrumentación, con sistema mirror link y conectividad.

La Cyclone RX 600 cuesta 5.290 euros

Conseguir la Cyclone RX 600 no implica de ninguna inversión astronómica, todo lo contrario, pues se puede pagar de manera cómoda y sin complicaciones. Basta con poner encima de la mesa un total de 5.290 euros, algo que hasta nos resulta difícil de creer.