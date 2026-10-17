Royal Enfield lanza una moto tan bonita y barata que obliga a mirar más allá de las grandes marcas

Coches y Motos 17 OCT 2026 - 08:31h.

La única actualización que ha recibido ha sido para introducir un nuevo color, al que han denominado como Shadow Ash

Royal Enfield impulsa la Interceptor 650, la naked que muchos consideran la nueva referencia

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En las grandes marcas se han quedado sin capacidad de respuesta tras descubrir la última propuesta de Royal Enfield, que no puede ser más original y peculiar. Porque la Guerrilla 450 se describe como una naked tipo roadster para disfrutar tanto en ciudad como en rutas, o incluso, en caminos de tierra. Y en este 2026, la única actualización que ha recibido ha sido para introducir un nuevo color, al que han denominado como Shadow Ash.

Cuenta con un diseño minimalista y atemporal, con unas líneas redondeadas y compactas en el chasis que hacen que tenga un diseño tan especial. Su asiento es a dos alturas, aunque la ergonomía es muy cómoda, según la opinión de los que la han podido probar. Y destacan que es increíble para hacer largas rutas, gracias a la posición de las estriberas. En cuanto al carácter de esta moto, se debe a su motor de un solo cilindro, de 425 centímetros cúbicos de cilindrada, con cuatro válvulas y doble árbol de levas.

Es fácil de manejar, y ofrece una potencia de 40 CV a 8.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 40 Nm a 5.500 rpm, unas cifras que hacen que esta moto sea apta para el carné A2. El motor se asocia a una caja de cambios de seis velocidades, además de contar con embrague anti-rebote para incrementar la seguridad, o de dos modos de conducción, que modifican la respuesta del acelerador. El consumo es de unos tres litros por cada 100 kilómetros, y en la instrumentación se encuentra una pantalla TFT de cuatro pulgadas con conectividad.

La Royal Enfield Guerrilla 450 cuesta 5.837 euros

Conseguir la Royal Enfield Guerrilla 450 no implica de ninguna inversión que esté fuera de mercado, pues te bastará con poner encima de la mesa un total de 5.837 euros, lo que es una ganga.