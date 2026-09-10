Royal Enfield vuelve a enamorar con un diseño que recupera la esencia más clásica de la marca

Coches y Motos 10 SEP 2026 - 23:47h.

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Desde Royal Enfield han vuelto a enamorar y a sorprender a los clientes más fieles de la marca con una moto que recuperada la esencia más clásica, y que consideramos que tiene todo lo necesario para poder destacar por encima de las demás. Se trata de la Super Meteor 650, una cruiser que es maravillosa y que nos parece de las inversiones más inteligentes que se pueden realizar a día de hoy, al contar con todo lo que le hace falta para ser una maravilla.

Está disponible en tres versiones diferentes, que son la Austral, la Interstellar y la Celestial, con distintas terminaciones, colores y ergonomía. Su depósito de combustible es de unos aceptables 15,57 litros de capacidad, con la característica forma de lágrima que suelen tener todas las custom, además de un asiento a dos alturas y sus escapes con salida por ambos flancos. Y la instrumentación está formada por una pantalla 50% analógica y 50% digital, que se apoya en una de menor tamaño con navegador turn by turn integrado con Google Maps.

El propulsor, que cuenta con la homologación Euro 5+, es de 648 centímetros cúbicos de cilindrada, pero entrega una potencia de 47 CV a 7.250 revoluciones por minuto, por lo que se puede manejar en caso de que tan solo dispongas del carné A2. Brilla por su empuje a bajo y medio régimen, y permite disfrutar del viaje en todo tipo de carreteras. Para nosotros, es una de las inversiones más inteligentes que se pueden realizar a día de hoy si buscas una moto de este estilo.

La Royal Enfield Super Meteor 650 está disponible desde los 7.247 euros

En caso de que te decantes por la versión más básica y barata de la Royal Enfield Super Meteor 650, lo único que tendrás que hacer es invertir un total de 7.247 euros.