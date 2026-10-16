Lynk & Co llega a más conductores a uno de sus eléctricos más atractivos

Coches y Motos 16 OCT 2026 - 04:49h.

Te costará encontrar algo mejor por menos de 25.000 euros

Kia, Toyota y compañía saben que este nuevo Lynk & Co se lo pone muy difícil

Compartir







El Lynk & Co 02 quiere hacerse un hueco entre los SUV eléctricos más atractivos del mercado. La marca apuesta por un diseño moderno, buenas prestaciones y una dotación tecnológica muy completa. Pero ahora tiene otro argumento para convencer a los compradores: su precio puede quedarse en 24.795 euros si se aprovechan la financiación y las ayudas del Plan Auto+. Una cifra interesante para un eléctrico de sus características.

El 02 entra en competencia directa con modelos como el Smart #3, Volvo EX40, Mercedes EQA y Audi Q4 e-tron. Frente a ellos, ofrece una carrocería de líneas deportivas, una silueta estilizada y una imagen diferente. Su diseño es uno de sus principales reclamos, aunque también destaca por su comportamiento y la calidad percibida en el habitáculo.

Un tapado entre los C-SUV eléctricos a tener muy en cuenta

Con 4,46 metros de longitud y 1,57 metros de altura, el modelo combina unas dimensiones manejables con un interior espacioso. Su distancia entre ejes alcanza los 2,76 metros, mientras que la altura libre al suelo es de 191 milímetros. El maletero ofrece 339 litros de capacidad, suficientes para cubrir las necesidades habituales de muchos conductores.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Lynk & Co 08 es la solución perfecta para los que no quieren un EV puro

La mecánica también tiene argumentos. El Lynk & Co 02 utiliza un motor eléctrico de 272 CV y 343 Nm de par máximo, que transmite la potencia a las ruedas traseras. Esta configuración permite acelerar de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos y alcanzar los 180 km/h. Unas prestaciones que lo sitúan entre las alternativas más rápidas de su categoría.

435 km de autonomía y un equipamiento muy tecnológico

La batería dispone de 66 kWh de capacidad y permite recorrer hasta 435 kilómetros de autonomía homologada WLTP. Esta cifra facilita los desplazamientos diarios y permite afrontar viajes con una planificación adecuada de las recargas. Además, el vehículo incorpora tecnología V2L, que permite alimentar dispositivos eléctricos externos utilizando la energía de la batería.

Lynk & Co ofrece dos acabados: Core y More. El primero ya incluye techo panorámico, llantas de 19 pulgadas, portón eléctrico y asientos calefactados. También incorpora una pantalla central de 15,4 pulgadas, conectividad 5G, Apple CarPlay, Android Auto y numerosos asistentes de seguridad. El acabado More añade cámara de 360 grados, llantas de 20 pulgadas y equipo de sonido Harman Kardon.