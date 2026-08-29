El Mercedes EQA tiene un rival inesperado: un SUV eléctrico que entra por los ojos

Coches y Motos 29 AGO 2026 - 17:07h.

Es un poco más pequeño que el modelo alemán, pero no escatima en calidad ni potencia

Mercedes se adelanta al futuro con el nuevo GLB

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Volvo sorprendió en 2023 con un modelo diferente a todo lo que ofrecía hasta entonces. El EX30 trasladó la imagen de sus SUV grandes a un formato compacto. De hecho, es uno de los pocos premium en su segmento. Su aspecto futurista, sus proporciones y una presentación minimalista constituyen sus principales reclamos. Es pequeño, elegante y mucho más atrevido que el Mercedes EQA.

La alternativa alemana ofrece mayor tamaño y una imagen premium reconocible. El Volvo responde con una carrocería de 4,23 metros, especialmente manejable en ciudad. Su anchura alcanza 1,84 metros y la batalla mide 2,65 metros. El maletero ofrece 318 litros, ampliables hasta 904 litros abatiendo los asientos posteriores.

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Hay generalistas en su segmento que cuestan más dinero

Volvo anuncia ahora el EX30 desde 27.950 euros, su precio más bajo desde el debut en España. La oferta contempla financiar 23.000 euros durante 36 meses. Además, incluye un Wallbox capaz de cargar hasta 22 kW, con conexiones Wi-Fi, Bluetooth y Ethernet.

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Por este precio te llevas la versión de acceso, que desarrolla 272 CV y 343 Nm. La respuesta del motor eléctrico es inmediata. Acelera de 0 a 100 km/h en apenas 5,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h.

La batería cuenta con 49 kWh útiles y permite recorrer 335 kilómetros con una carga. No destaca especialmente por autonomía, pero resulta suficiente para desplazamientos cotidianos y escapadas planificadas. Por encima aparece una versión de 428 CV, todavía más rápida, que eleva su alcance hasta aproximadamente 450 kilómetros.

El equipamiento supera las expectativas

El acabado Essential incluye llantas de 18 pulgadas, sensor de lluvia y un sistema de iluminación completamente LED. También incorpora control automático de luces largas. La pantalla central de 12,3 pulgadas concentra la mayoría de las funciones, siguiendo el planteamiento limpio y tecnológico utilizado por Volvo para diseñar el habitáculo.

El sistema multimedia integra Google Maps y Google Play Store sin coste adicional durante los primeros cuatro años. Tampoco falta conectividad para las funciones habituales. Su equipamiento, comportamiento y dinamismo ayudan a justificar la comparación con modelos de categoría superior, aunque sus competidores directos son Peugeot e-2008, Kia EV3 y Ford Puma Gen-E.