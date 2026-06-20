Coches y Motos 20 JUN 2026 - 20:29h.

Este SUV chino es igual de premium pero mucho más barato que el EQA

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La irrupción de los fabricantes chinos está provocando una transformación profunda en el mercado europeo del automóvil. Lo que hace apenas unos años parecía una amenaza lejana se ha convertido en una realidad cada vez más evidente: marcas procedentes de China están logrando competir de tú a tú con fabricantes tradicionales gracias a vehículos tecnológicos, bien equipados y con precios mucho más competitivos. Uno de los mejores ejemplos de esta evolución es el BYD Atto 3, un SUV eléctrico que ha conseguido posicionarse como una de las propuestas más interesantes de su segmento.

El modelo de BYD destaca especialmente por ofrecer una experiencia muy cercana a la de vehículos pertenecientes a marcas premium. Su diseño moderno, la calidad percibida en el habitáculo y una dotación tecnológica muy completa permiten situarlo frente a rivales mucho más caros. Entre ellos aparece el Mercedes EQA, uno de los SUV eléctricos compactos más reconocidos del mercado europeo y una de las referencias dentro de la gama de acceso a la movilidad eléctrica de la firma alemana.

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La diferencia más llamativa entre ambos modelos se encuentra en el precio. Aunque los dos compiten en una categoría similar y ofrecen planteamientos comparables en términos de tamaño y enfoque familiar, el SUV chino puede llegar a costar más de 25.000 euros menos que determinadas versiones del modelo alemán. Esta circunstancia ha convertido al Atto 3 en una de las grandes sorpresas del mercado eléctrico actual.

No es ningún secreto que muchos compradores ya no centran exclusivamente su atención en el prestigio de una marca. Aspectos como la autonomía, el equipamiento disponible, la tecnología integrada o la relación calidad-precio han adquirido una importancia cada vez mayor en la decisión final de compra.

Un SUV eléctrico que apuesta por la tecnología

El BYD Atto 3 se sitúa dentro del segmento de los SUV compactos eléctricos, una categoría que continúa creciendo a gran velocidad en toda Europa. Sus dimensiones permiten combinar una buena habitabilidad interior con un tamaño manejable para el uso urbano y cotidiano.

Uno de sus principales argumentos es la experiencia tecnológica que ofrece. El vehículo incorpora una amplia dotación de serie que incluye asistentes avanzados de conducción, sistemas de conectividad modernos y soluciones digitales que en numerosos rivales suelen requerir costosos paquetes opcionales. Esta estrategia permite presentar un producto muy completo desde las versiones de acceso.

La autonomía también constituye uno de sus puntos fuertes. Gracias al desarrollo tecnológico de BYD en el ámbito de las baterías, el modelo ofrece cifras competitivas que permiten afrontar desplazamientos diarios con comodidad y realizar viajes de media distancia sin excesivas preocupaciones relacionadas con la recarga.

Cabe destacar que el interior transmite una sensación de calidad superior a la que tradicionalmente se asociaba a los fabricantes chinos. El diseño del habitáculo resulta moderno, los acabados están bien resueltos y el equipamiento disponible contribuye a generar una experiencia de uso muy satisfactoria.

Otro aspecto relevante es el confort de marcha. El SUV destaca por una conducción suave y silenciosa, una característica especialmente apreciada en los vehículos eléctricos y que ayuda a reforzar la percepción de producto de categoría superior.

Una alternativa cada vez más difícil de ignorar

El Mercedes EQA continúa siendo una referencia para quienes buscan un SUV eléctrico compacto con imagen premium, altos niveles de calidad y una marca de gran prestigio. Sin embargo, el crecimiento de fabricantes como BYD está demostrando que existen alternativas capaces de ofrecer prestaciones similares en numerosos apartados por una inversión considerablemente menor.

En este sentido, el Atto 3 representa perfectamente el cambio que está experimentando el mercado europeo. Los fabricantes chinos ya no compiten únicamente mediante precios agresivos, sino también mediante productos cada vez más completos, sofisticados y adaptados a las exigencias de los consumidores occidentales.

La combinación de diseño atractivo, tecnología avanzada, buena autonomía y una diferencia económica tan importante respecto a algunos rivales premium ha convertido al BYD Atto 3 en uno de los modelos más destacados dentro del actual panorama eléctrico. Su éxito confirma que la competencia en este segmento es más intensa que nunca y que las marcas tradicionales ya no tienen el protagonismo exclusivo que mantuvieron durante décadas.