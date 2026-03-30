El BYD Atto 2 es mejor, más atractivo y más barato que el Kia Niro, pero igual de eficiente

Coches y Motos 30 MAR 2026 - 00:52h.

Uno de los chinos low cost a tener muy en cuenta

BYD trae a España el icono americano

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El BYD Atto 2 no llega para acompañar. Llega para cuestionar lo establecido. Especialmente frente a modelos como el Kia Niro. La propuesta es directa. Más por menos. Sin rodeos. No intenta parecer premium. Pero sí ofrecer sensaciones cercanas. Su diseño no es estridente. Tampoco conservador. Se mueve en un punto intermedio. Moderno. Funcional. Y con detalles bien resueltos. Un coche que gana con el uso.

Donde realmente sorprende es en lo práctico. El espacio está bien aprovechado. La batalla de 2.620 mm se nota. El interior es amplio. Cómodo. Y pensado para convivir con él a diario. Sin complicaciones.

Así es el BYD Atto 2

Las dimensiones ayudan. Con 4.310 mm de largo, no resulta grande. Pero tampoco pequeño. Se mueve bien en ciudad. Y no incomoda en carretera. Es ese tamaño que encaja en casi todo. Rivaliza con SUVs compactos de tamaño ajustado como el Kia Niro o el Toyota C-HR. El maletero sigue la misma lógica. No busca cifras récord. Pero cumple. Con 400 litros, ofrece lo necesario. Y puede crecer hasta 1.340 litros. Bien aprovechado. Sin trucos. Sin artificios.

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En lo mecánico, solo hay una versión. Un motor eléctrico de 177 CV. Con 290 Nm de par. Respuesta inmediata. Sin cambios. Sin ruido. Acelera en 7,9 segundos. Y alcanza 160 km/h. Suficiente. Y coherente.

Prestaciones correctas y un precio que te dejará sin palabras

La batería de 45,1 kWh marca su carácter. Hasta 312 km de autonomía WLTP. No busca cifras extremas. Busca eficiencia real. Y lo consigue. Además, cuenta con etiqueta CERO de la Dirección General de Tráfico. Ventaja clara.

Y atención al precio. Desde 25.790 euros al contado. Y cerca de 18.665 euros financiado con ayudas. Aquí es donde cambia todo. Porque pone en duda a rivales más caros.

Hay tres acabados, pero el equipamiento de serie ya es muy completo. Pantalla giratoria, techo panorámico, tapicería en piel. Asistentes. Conectividad total. Sin listas interminables de extras.