El Lynk & Co más atractivo de los últimos años llega con una imagen mucho más sofisticada

Coches y Motos 17 SEP 2026 - 22:17h.

El 08 no pasa precisamente desapercibido

El nuevo Lynk & Co es, para muchos, el más atractivo de la marca

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El Lynk & Co 08 cambia la escala y el tono de la marca. Frente al desenfado del antiguo 01, este híbrido enchufable de 4,82 metros apuesta por una presencia más elegante, puertas sin marco y un habitáculo que busca competir directamente con los grandes SUV premium.

La sofisticación del 08 no procede de acumular adornos. Hay una relación especialmente cuidada entre la carrocería larga, el techo bajo y unas superficies laterales limpias. Dentro sucede algo parecido: la tecnología tiene mucho protagonismo, pero queda acompañada por materiales, colores e iluminación pensados para crear un ambiente relajado.

Un interior que define su nueva posición

La gran pantalla central de 15,4 pulgadas queda integrada en un salpicadero horizontal y despejado. La instrumentación digital y la proyección de información frente al conductor evitan que todos los datos tengan que consultarse en el mismo lugar.

Los asientos, las superficies textiles y la iluminación ambiental construyen una cabina considerablemente más cálida que la de muchos coches dominados por plástico negro brillante. En el acabado superior aparecen elementos de confort y una dotación pensada para reducir la necesidad de recurrir a opciones.

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La distancia entre ejes deja mucho espacio para las piernas en la segunda fila. El techo panorámico aumenta la sensación de amplitud y las puertas traseras facilitan el acceso. El maletero alcanza 540 litros, de manera que la apariencia estilizada no impide viajar con equipaje familiar.

Puertas sin marco y proporciones de gran SUV

El frontal conserva las luces verticales características de Lynk & Co, situadas cerca de los extremos del capó. Los grupos principales quedan más abajo y se integran dentro de una zona oscura que recorre la anchura del coche.

Los tiradores enrasados y las puertas sin marco son dos detalles poco frecuentes en un SUV familiar. El techo desciende suavemente, pero no llega a convertir el 08 en un cupé incómodo. Las ruedas quedan cerca de las esquinas y ayudan a que sus más de 4,8 metros no parezcan desproporcionados.

En la trasera, una franja luminosa enlaza los pilotos y se curva hacia los laterales. El portón conserva una abertura práctica y las formas inferiores aportan presencia sin recurrir a falsas salidas de escape.

Un híbrido enchufable pensado para usar electricidad

El sistema desarrolla 350 CV y utiliza una batería de gran capacidad. Su verdadera peculiaridad son los hasta 200 kilómetros de autonomía eléctrica WLTP, una distancia muy superior a la habitual entre los híbridos enchufables europeos.

Esa cifra permite completar varios días de trayectos normales sin encender el motor de gasolina, siempre que se cargue con regularidad. En un viaje, la combinación de batería y depósito supera los 1.000 kilómetros de autonomía anunciada.

El precio de tarifa parte de 52.995 euros para el acabado Core y asciende en la versión More. Ya no es un Lynk & Co barato, pero tampoco pretende serlo: ofrece potencia, espacio y autonomía eléctrica para competir en una categoría claramente superior.

El 08 resulta atractivo porque parece el producto de una marca mucho más madura. La cabina, las proporciones y los pequeños detalles exteriores transmiten una sofisticación que ningún Lynk & Co anterior había reunido de una forma tan completa.